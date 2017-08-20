Nabız - sayfa 23
Bu senin maksimum akıl yürütme seviyen mi? İmzamın altına mı geliyorsun?
O resimdeki fiyat tablosunda herhangi bir dürtü yok. Ve grafiğin altında normal impulslar çizilir.
Gürültü olmadan mükemmel darbeler almayı mı bekliyorsunuz?
bu senin "çünkü ..." - ne köye ne de şehre saçmalık ... çok zor ...
Fiyat, farklı süre ve yoğunluktaki bir dizi çok yönlü dürtü olarak temsil edilebilir.
Burada "görev döngüsünün" ne olduğunu hatırlamak zaten uygun.
bu senin "çünkü ..." - ne köye ne de şehre saçmalık ... çok zor ...
Aslında tartışılacak bir şey olmadığında, bunun saçmalık olduğunu söyleyin, evet.
Fiyat, bir dizi dürtü olarak da temsil edilebilir. Ancak polinomlarla yaklaşmaya çalışmak kadar anlamsız olacaktır. neden - yukarıda cevaplandı.
Ancak deneyin :) ve seviyeniz demo yarışmalar ve sentler olmaya devam edecek :)
MetaTrader 5'teki Piyasa Derinliği sadece hisse senedi enstrümanları için mevcuttur. Sıradan forex sembolleri için böyle bir zevk yoktur.
Neden tartışıyorsunuz, zaten uzun zamandır kapattım, şu ana kadar iyi bir şey görmüyorum. Sonuçta, bir dürtü yaratmak için bir hikayeye ihtiyacınız var ... Dikey çizgi yüksekliğidir, periyot ise genişliğidir. Keneler aynı süre içinde yukarı ve aşağı birikir. Çizgi, aralarındaki farktır.
Hemen şu soruyu yanıtlamaya çalışmalısınız - fiyat teklifi geçmişi yok - fiyat nereye gidecek ve dürtü ne olacak? Eh, kısa bir süre içinde fiyat hareketi eğilimini tekliflerin geçmişine göre değerlendirmek tamamen doğru değil. İstatistikleri kaldırmak yeterlidir ve her şey yerine oturacaktır. Ve daha önce burada yazdım, dakika grafiğinde bile fiyat ya yukarı ya da aşağı, yani. 50 ila 50. Burada örneğin aylık olarak artık durum böyle değil.
bu senin "çünkü ..." - ne köye ne de şehre saçmalık ... çok zor ...
Fiyat, farklı süre ve yoğunluktaki bir dizi çok yönlü dürtü olarak temsil edilebilir.
Burada "görev döngüsünün" ne olduğunu hatırlamak zaten uygun.
Numarayı çevirdiğimde sekreter soruyor: "Seni nasıl tanıştırayım?" Bazen şöyle cevap veririm: "Ağzımda bir puro, yanımdaki bir masada bir bardak konyak ve bir fincan kahve ile Kanarya sahilinde bir koltukta uzandığımı hayal edin."
Kişi başı yarım litre fiyatı bile düşünülebilir.
Yanlış bozkırda bir yere gittik. Burada kimse tahminlerde bulunmadı. Başlangıçta, en azından.
Bir yıl önce "içtim" ve şunu söyleyeceğim: orada balık var. Nispeten küçük, sık değil - haftada bir veya iki kez, ama var. Güçlü fiyat artışlarını yakalar. Onlarla ne yapılacağı başka bir konudur.
Ve hepsi alıntının herhangi bir kene geçmişi olmadan, ancak "anında".
Seçilen işlem gören sembolleri taramak ve güçlü bir hızlı hareket tespit edilir edilmez tespit edildiği parite üzerinden piyasaya girmek için yapıldı. Bir yavaşlama tespit edilir edilmez - BU'ya aktarın ve hacmin yarısını kapatın. Sonra - ya trol (tekrar uçarlarsa) ya da kapanış (eğer uçarlarsa, ancak dönüş hattında).
Ben yaptım, "sonrası için" tahminler değil. Hemen çoklu para birimi.
Burada dalın konusuyla ilgili bir sohbete takıldım çünkü meşguldüm, yaptım, bir şeyler çalıştım, bir şeyi "sonraya" bıraktım - tamamen farklı şeyler ortaya çıktı (bu, kendim için, ilgi uğruna yapıldı).
Ve şimdi bakıyorum, konuşmalar başladı ... "bu bir dürtü değil, bu bir dürtü, ama burada hiç bir dürtü değil, çünkü matematiksel hesaplamalara göre olamaz ..." Pekala, teorize edin. Evet...
