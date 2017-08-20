Nabız - sayfa 14

Event :
Mashka'yı al. Birbirinden uzak çubuklarda iki özdeş değerini bulun. Ve bu bar sayısı için Mashka'nın fiyatındaki ortalama değişimi hesaplamak için formülünüzü kullanmayı deneyin. Sıfır mı?

Belki de kendimi anlaşılmaz bir şekilde ifade ediyorum - xs ...

 

Her şey seninle açık)))

Say, ivmeyi yakala...

 
Karputov Vladimir :
Burada böyle bir terim yok. Kontrol etmek istiyorsanız, on beş çubuk için değeri hesaplayın (keneler kontrol edilemediğinden - onlar için geçmiş yoktur). Kapanış fiyatlarını alın. M30 zaman çerçevesi (bu, netlik içindir).

Burada benzer terimler vardır, örneğin -tic14 ve +tic14.

Belirli bir formülden bahsediyordum. Kendini say.

 
Event :

:). Her şey. Daha fazla güç yok. köydeyim Yarın akşam iletişime geçeceğim.
 
Event :

Evet teşekkür ederim.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    AVG_close.mq4 |
//|              Copyright 2015, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link        "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version    "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int       NumberOfBars= 10 ;
int numberOfBars;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit ()
  {
   numberOfBars=(NumberOfBars< 1 )? 1 :NumberOfBars;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   Comment ( "Формула раз: " + DoubleToString (AverageChangePrice( Symbol (),numberOfBars), Digits )+
           "\nФормула два: " + DoubleToString (((Close[numberOfBars]-Close[ 0 ])/numberOfBars)/ Point , Digits )
          );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double AverageChangePrice( string sy, int period) {
   //--- Среднее изменение цены расчёт
   double avg_change_price= 0 , pt= SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_POINT );
   for ( int i=period; i> 0 ; i--) {
       double subtrahend=(i==period)?Close[i]:Close[i- 1 ];
       double difference_price=(Close[i]-subtrahend)/pt;
      avg_change_price+=difference_price;
      }
   avg_change_price/=period;
   return avg_change_price;
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Karputov Vladimir :
:). Her şey. Daha fazla güç yok. köydeyim Yarın öğleden sonra iletişime geçeceğim.
Prostokvashino'da mı?
 
Artyom Trishkin :

Evet teşekkür ederim.

niye ya ?
 Digits
 
new-rena :
niye ya ?

Evet, hiçbir şey yok ... Buna hiç ihtiyacın yok. Tam orada puan. Sadece biri fiyatta, diğeri puandaydı. Her şeyi noktalarda yaptım (yazıyı düzelttim), ancak eklemlere dikkat etmedim. aptal...

Düzelteceğim - bu iş ...

 

Düzeltildi:

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    AVG_close.mq4 |
//|              Copyright 2015, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link        "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version    "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int       NumberOfBars= 10 ;
int numberOfBars;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit ()
  {
   numberOfBars=(NumberOfBars< 1 )? 1 :NumberOfBars;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//---
   Comment ( "Формула раз: " + IntegerToString (( int )AverageChangePrice( Symbol (),numberOfBars))+
           "\nФормула два: " + IntegerToString ( int (((Close[numberOfBars]-Close[ 0 ])/numberOfBars)/ Point ()))
          );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double AverageChangePrice( string sy, int period) {
   //--- Среднее изменение цены расчёт
   double avg_change_price= 0 , pt= SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_POINT );
   for ( int i=period; i> 0 ; i--) {
       double subtrahend=(i==period)?Close[i]:Close[i- 1 ];
       double difference_price=(Close[i]-subtrahend)/pt;
      avg_change_price+=difference_price;
      }
   avg_change_price/=period;
   return avg_change_price;
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
Daha eğlenceli oldu))



Ama yine de - momentum nerede? O var mı? Yakalanabilir mi?
