Mashka'yı al. Birbirinden uzak çubuklarda iki özdeş değerini bulun. Ve bu bar sayısı için Mashka'nın fiyatındaki ortalama değişimi hesaplamak için formülünüzü kullanmayı deneyin. Sıfır mı?
Belki de kendimi anlaşılmaz bir şekilde ifade ediyorum - xs ...
Her şey seninle açık)))
Say, ivmeyi yakala...
Burada böyle bir terim yok. Kontrol etmek istiyorsanız, on beş çubuk için değeri hesaplayın (keneler kontrol edilemediğinden - onlar için geçmiş yoktur). Kapanış fiyatlarını alın. M30 zaman çerçevesi (bu, netlik içindir).
Burada benzer terimler vardır, örneğin -tic14 ve +tic14.
Belirli bir formülden bahsediyordum. Kendini say.
Evet teşekkür ederim.
:). Her şey. Daha fazla güç yok. köydeyim Yarın öğleden sonra iletişime geçeceğim.
Digits
niye ya ?
Evet, hiçbir şey yok ... Buna hiç ihtiyacın yok. Tam orada puan. Sadece biri fiyatta, diğeri puandaydı. Her şeyi noktalarda yaptım (yazıyı düzelttim), ancak eklemlere dikkat etmedim. aptal...
Düzelteceğim - bu iş ...
Düzeltildi:
Ama yine de - momentum nerede? O var mı? Yakalanabilir mi?