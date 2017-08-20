Nabız - sayfa 33
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, tamam. Ve zaman aralığı analiziniz nerede ve MA-shka neden ortaya çıktı?
Şu anda çipimde de bir eklem buldum. Sonuçta, aynı zaman aralığında aynı sayıda tik gelmiyor. Böyle bir göstergeyi kaybetmemeliyiz.
Belki yanılıyorum çünkü. Çok uzun zamandır 5-rku kullanmıyorum.
1. Roman Mashka'ya sordu. (Gördüğünüz gibi, kodda kenar yumuşatma için kullanmıyorum - bu gerekli değil).
2. Aynı ve tamamen aynı şekilde, komşu keneler arasındaki geçici farklar dizisini doldurmanız gerekir.
Ardından her iki diziyi birlikte analiz edin.
Burada verdiğim örnek, dizisini doldurmaktan zarar görmesin diye Roman için yapıldı - ona, dizinin içeriğini grafikte gösterse bile çalışan bir versiyonunu verdim - netlik için. Çünkü onun kodunda bir sürü saçmalık var...
Belki yanılıyorum çünkü. Çok uzun zamandır 5-rku kullanmıyorum.
Henüz hiç kullanmadım, bu yüzden - sadece deneyler. Önerdiğim kod dört.
Bir tablo ile deneyeceğim:
x0, x1, x2 mevcut durumu (pembe), gerisini - geçmişi (açık yeşil) tanımlar. Dizideki veriler sürekli değişir ve sıfır tik yeni gelen xn0 ile değiştirilir. Bu nedenle, şimdi mevcut durum x1, x0, xn0'dan hesaplanacak ve son seferdeki x2 tik işareti, önceki durumu tanımlayan hücrelere kaydırılarak bu duruma küçük bir düzeltme yapılır. Her şeyi bir kalabalığın içinde ele alırsak, düzeltme bana göründüğü gibi oldukça kaba olan ilk üç kene tarafından yapılacaktır.
Bunun momentumu belirtmek için kullanılabileceğini düşünüyorum.
Bunun momentumu belirtmek için kullanılabileceğini düşünüyorum.
Eh ..., ayrıca mevcut durumu (ilk üç, dört) ve geçmişi (kalan yedi, altı) belirleyen boyutları ve analiz için numunenin boyutunu (analizin boyutu) "kıpırdatabilirsiniz". kene dizisi 10, 15, 20 ...) .
Bu ayarların, farklı ticaret hesapları türleri için farklı olacağını düşünüyorum. Burada parametreleri ayrı ayrı seçmek gerekli olacaktır.
Şimdi görev, güvenilir filtreleri belirlemektir:
Bu ayarların, farklı ticaret hesapları türleri için farklı olacağını düşünüyorum. Burada parametreleri ayrı ayrı seçmek gerekli olacaktır.
Şimdi görev, güvenilir filtreleri belirlemektir:
Mevcut hızın %N oranında yavaşlaması BU'ya dönüştürülmeye çalışılabilir. Belki yarısını burada kapatmaya değer ve sonra tekrar sinyallere göre. Hareket, yavaşlamadan önceki duruma benzer parametrelerle aynı yönde devam ederse, pozisyonu korumaya devam ederiz. Dürtü kısadır ve onunla ilgili her şeyi sıkmanız ve daha fazla hareket öngörmemeniz gerekir.
Geri vites - yavaşlama, durma ve eşiğin üzerinde geri hızlanma - girişi tersine çevirme sinyali. Ancak ilkinden daha tehlikelidir (büyük olasılıkla dürtüden sonra bir geri dönüş veya bir sonraki sarsıntıdan önce geçici bir mola (gözlemlerden)
Bu tür düşünceler.
Mevcut hızın %N oranında yavaşlaması BU'ya dönüştürülmeye çalışılabilir. Belki yarısını burada kapatmaya değer ve sonra tekrar sinyallere göre. Hareket, yavaşlamadan önceki duruma benzer parametrelerle aynı yönde devam ederse, pozisyonu korumaya devam ederiz. Dürtü kısadır ve onunla ilgili her şeyi sıkmanız ve daha fazla hareket öngörmemeniz gerekir.
Geri vites - yavaşlama, durma ve eşiğin üzerinde geri hızlanma - girişi tersine çevirme sinyali. Ancak ilkinden daha tehlikelidir (büyük olasılıkla dürtüden sonra bir geri dönüş veya bir sonraki sarsıntıdan önce geçici bir mola (gözlemlerden)
Bu tür düşünceler.
Artem, ne tür dikkat dağıtıcı manevralar: hız düşürmenin kutsal yüzdesi, "BU'yu deneyin", kapatın ve tekrar ...
Bu seviyeler hakkında bir konu açtınız mı?
Artem, ne tür dikkat dağıtıcı manevralar: hız düşürmenin kutsal yüzdesi, "BU'yu deneyin", kapatın ve tekrar ...
Bu seviyeler hakkında bir konu açtınız mı?
Numara. Bunlar hakkında değil. Tema genellikle Barabashka tarafından başlatıldı. Ben çok - çalılarda yan yana;)
Başabaş - BU. Ve hız - kenelerin varış oranı ve fiyat deltası.
not. Ve seviyeler iyi, güzel;)
ZZY. Geç (kahretsin ... erken!) - Yatacağım. Sabah zaten...
Numara. Bunlar hakkında değil. Tema genellikle Barabashka tarafından başlatıldı. Ben çok - çalılarda yan yana;)
Başabaş - BU. Ve hız - kenelerin varış oranı ve fiyat deltası.