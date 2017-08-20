Nabız - sayfa 33

Yeni yorum
 
new-rena :

Peki, tamam. Ve zaman aralığı analiziniz nerede ve MA-shka neden ortaya çıktı?

Şu anda çipimde de bir eklem buldum. Sonuçta, aynı zaman aralığında aynı sayıda tik gelmiyor. Böyle bir göstergeyi kaybetmemeliyiz.

Belki yanılıyorum çünkü. Çok uzun zamandır 5-rku kullanmıyorum.

1. Roman Mashka'ya sordu. (Gördüğünüz gibi, kodda kenar yumuşatma için kullanmıyorum - bu gerekli değil).

2. Aynı ve tamamen aynı şekilde, komşu keneler arasındaki geçici farklar dizisini doldurmanız gerekir.

Ardından her iki diziyi birlikte analiz edin.

Burada verdiğim örnek, dizisini doldurmaktan zarar görmesin diye Roman için yapıldı - ona, dizinin içeriğini grafikte gösterse bile çalışan bir versiyonunu verdim - netlik için. Çünkü onun kodunda bir sürü saçmalık var...

 
new-rena :

Belki yanılıyorum çünkü. Çok uzun zamandır 5-rku kullanmıyorum.

Henüz hiç kullanmadım, bu yüzden - sadece deneyler. Önerdiğim kod dört.
 
Artyom Trishkin :
Henüz hiç kullanmadım, bu yüzden - sadece deneyler. Önerdiğim kod dört.
Açıkça.
 
Artyom Trishkin :

Bir tablo ile deneyeceğim:

10'u işaretleyin
 tik 9
 kene 8
 kene 7
 kene 6
 tik 5
 tik 4
 kene 3 kene 2
 tik 1 0 tik
 gelecek kene
X10
 X9
 X8
 X7
 X6
 X5
 X4
 X3
 X2
 X1 X0
 XN0
X9 X8
 X7 X6 X5
 X4 X3
 X2
 X1
 X0 XN0
 XN1

x0, x1, x2 mevcut durumu (pembe), gerisini - geçmişi (açık yeşil) tanımlar. Dizideki veriler sürekli değişir ve sıfır tik yeni gelen xn0 ile değiştirilir. Bu nedenle, şimdi mevcut durum x1, x0, xn0'dan hesaplanacak ve son seferdeki x2 tik işareti, önceki durumu tanımlayan hücrelere kaydırılarak bu duruma küçük bir düzeltme yapılır. Her şeyi bir kalabalığın içinde ele alırsak, düzeltme bana göründüğü gibi oldukça kaba olan ilk üç kene tarafından yapılacaktır.

Bunun momentumu belirtmek için kullanılabileceğini düşünüyorum.

 
Karputov Vladimir :

Bunun momentumu belirtmek için kullanılabileceğini düşünüyorum.

Eh ..., ayrıca mevcut durumu (ilk üç, dört) ve geçmişi (kalan yedi, altı) belirleyen boyutları ve analiz için numunenin boyutunu "kıpırdatabilirsiniz" ( boyutu kene dizisi 10, 15, 20 ...) .
 
Artyom Trishkin :
Eh ..., ayrıca mevcut durumu (ilk üç, dört) ve geçmişi (kalan yedi, altı) belirleyen boyutları ve analiz için numunenin boyutunu (analizin boyutu) "kıpırdatabilirsiniz". kene dizisi 10, 15, 20 ...) .

Bu ayarların, farklı ticaret hesapları türleri için farklı olacağını düşünüyorum. Burada parametreleri ayrı ayrı seçmek gerekli olacaktır.

Şimdi görev, güvenilir filtreleri belirlemektir:

  • bir momentumun doğuşu ve yozlaşması için koşullar
  • Kâr almaya mı ihtiyacınız var yoksa sadece bir tersine çevirme stratejisi kullanabilir misiniz?

 
Karputov Vladimir :

Bu ayarların, farklı ticaret hesapları türleri için farklı olacağını düşünüyorum. Burada parametreleri ayrı ayrı seçmek gerekli olacaktır.

Şimdi görev, güvenilir filtreleri belirlemektir:

  • bir momentumun doğuşu ve yozlaşması için koşullar
  • Kâr almaya mı ihtiyacınız var yoksa sadece bir tersine çevirme stratejisi kullanabilir misiniz?

Mevcut hızın %N oranında yavaşlaması BU'ya dönüştürülmeye çalışılabilir. Belki yarısını burada kapatmaya değer ve sonra tekrar sinyallere göre. Hareket, yavaşlamadan önceki duruma benzer parametrelerle aynı yönde devam ederse, pozisyonu korumaya devam ederiz. Dürtü kısadır ve onunla ilgili her şeyi sıkmanız ve daha fazla hareket öngörmemeniz gerekir.

Geri vites - yavaşlama, durma ve eşiğin üzerinde geri hızlanma - girişi tersine çevirme sinyali. Ancak ilkinden daha tehlikelidir (büyük olasılıkla dürtüden sonra bir geri dönüş veya bir sonraki sarsıntıdan önce geçici bir mola (gözlemlerden)

Bu tür düşünceler.

 
Artyom Trishkin :

Mevcut hızın %N oranında yavaşlaması BU'ya dönüştürülmeye çalışılabilir. Belki yarısını burada kapatmaya değer ve sonra tekrar sinyallere göre. Hareket, yavaşlamadan önceki duruma benzer parametrelerle aynı yönde devam ederse, pozisyonu korumaya devam ederiz. Dürtü kısadır ve onunla ilgili her şeyi sıkmanız ve daha fazla hareket öngörmemeniz gerekir.

Geri vites - yavaşlama, durma ve eşiğin üzerinde geri hızlanma - girişi tersine çevirme sinyali. Ancak ilkinden daha tehlikelidir (büyük olasılıkla dürtüden sonra bir geri dönüş veya bir sonraki sarsıntıdan önce geçici bir mola (gözlemlerden)

Bu tür düşünceler.

Artem, ne tür dikkat dağıtıcı manevralar: hız düşürmenin kutsal yüzdesi, "BU'yu deneyin", kapatın ve tekrar ...

Bu seviyeler hakkında bir konu açtınız mı?

 
Алексей Тарабанов :

Artem, ne tür dikkat dağıtıcı manevralar: hız düşürmenin kutsal yüzdesi, "BU'yu deneyin", kapatın ve tekrar ...

Bu seviyeler hakkında bir konu açtınız mı?

Numara. Bunlar hakkında değil. Tema genellikle Barabashka tarafından başlatıldı. Ben çok - çalılarda yan yana;)

Başabaş - BU. Ve hız - kenelerin varış oranı ve fiyat deltası.

not. Ve seviyeler iyi, güzel;)

ZZY. Geç (kahretsin ... erken!) - Yatacağım. Sabah zaten...

 
Artyom Trishkin :

Numara. Bunlar hakkında değil. Tema genellikle Barabashka tarafından başlatıldı. Ben çok - çalılarda yan yana;)

Başabaş - BU. Ve hız - kenelerin varış oranı ve fiyat deltası.

Sen ve Barabashka her şeyi delicesine karmaşık hale getirdiniz. Darbeli fiyat hareketinin başlangıcı ve sonu, bir niceleme aralığı gecikmesiyle kolayca sabitlenir.
1...262728293031323334353637383940...48
Yeni yorum