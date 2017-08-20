Nabız - sayfa 30
O yüzden bence bir süre ile sınırlı kalmamalısınız!!! Sonuçta, arasında alabilirsiniz ...)) Peki, ne demek istediğimi anlıyorsunuz - bir karmaşa içinde
Piyasanın ne kadar "canlı" olduğunu değerlendirmek için zaman dilimine (çok kısa) ihtiyaç vardır.
Çok kısa bir süre içinde çok sayıda başvuru alınırsa, bu, piyasada hareketlilik olduğunu gösterir (artık oynaklığı hatırlamaya gerek yok - en az bir dakikalık farklılık var).
Yani, piyasa etkinliğini, mil/mikrosaniye cinsinden sipariş sayısı değil, ortalama varış oranları, örneğin beş TICKS (saniye değil) ve aynı varış oranını önceki daha uzun süre boyunca karşılaştırma (örneğin, örneğin, 10-15 tik)?
Bir seçenek sundum, ancak diğer tartışmalara geçtim.
Ancak kat edilen mesafeyi de unutmamalıyız - yani, saniyedeki keneler hakkında değil, saniyedeki osuruklar hakkında. Ve bir şekilde hepsini çaprazlayın - saniyede demet ve saniyede keneler.
Buna hacim de ekleyebilirsiniz. İstenirse bulunabilir. Aksi takdirde, nasıl anlayacağız - gerçekten bir araba mı yoksa bir lavabo mu?
Ve ne gerekli? )) Biliyor musun ve sessiz misin? Roman kimdir? Orada ne yazdı? Tandemde mi çalışıyorsunuz?
Saniyedeki keneler iyidir. Ama yine başınız belaya girebilir)) Hareketin başlangıcını bir şekilde açıkça ayırmanız gerekir. Hangi döneme denk geldiği önemli değil. Eh, başından beri, zaten zamanı sayabilirsiniz. Hareketin sonuna kadar. Nasıl bahsettiğin gibi mi?
Piyasanın "canlılığının" tanımı bağlamında konuştum. Bahsettiğim şeyle birlikte dikkate alınması gerekmesine rağmen, kat edilen yoldan bahsetmedim. Ve eşzamanlı olarak. O halde iki koşuldan her ikisinin de gerçekleşmesi başlangıç noktası olarak kabul edilir. Hem hız hem de mesafe belirli bir eşiği aştığında. Ancak, hem hızın hem de yolun aynı anda ihtiyacımız olan yönde önemli ölçüde değiştiğini de hesaba katmamız gerekiyor: Kenelerin sıklığı, önceki kontrollü zaman periyoduna göre büyük ölçüde arttı, artı fiyatlardaki fark da hızlı bir şekilde arttı. mutlak değerde (fabs) artmaya başladı. Aynı zamanda, artış olumluysa yukarı çıkıyoruz, olumsuzsa aşağı iniyoruz.
Örneğin: tick3-tick2=10, tick2-tick1=8, tick1-tick0=12 puan - bitişik onaylar arasında üç fark. Şunu dikkate alıyoruz: (10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp yukarı, (-10pp+-8pp+-12pp)/3 = 10pp aşağı.
Ve tüm bunlar saniyede üç kene için (örneğin)
Burada son 5 tıklamadaki hızın ve son 10 tıklamadaki hızın görsel bir karşılaştırmasını sundum ve aynı zamanda fiyat artışı olumlu:
Gördüğünüz gibi, çok fazla sinyal var. Başka seçeneklere bakacağım...
Tick oranları (0,1,2) ve (3,4,5, ..., N), değil (0,1,2,3, ...,N)
Böyle?
Numara. Ortalama tik oranı (0,1,2,3,4) ortalama tik oranı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ile karşılaştırılır.
ve boşken - kene yok mu? // ve alıntı nedense hareket ediyor,... belki bir yerde kodda bir şeyi şamanlaştırmanız gerekiyor...
Şekilde sadece bir koşul vardır : hız (5) hızdan (10) daha büyük ve aynı zamanda fiyat artışı sıfırdan büyük. Bu yüzden boşluklar var. Yani, sadece bir seçenek düşündüm - her şey artı.
Numara. Ortalama tik oranı (0,1,2,3,4) ortalama tik oranı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) ile karşılaştırılır.
Bu genel hız olacaktır. Böylece hız değişimi anını "düzeltiyoruz". Her seferinde bir tane eklemek ... olduğu gibi ... gerekli. Sonuçta, dizideki keneler kaydırılır. Burada bir önceki dönemin ortalama hızına birer birer yeni farklar eklenmelidir.
Bir şekilde, muhtemelen...