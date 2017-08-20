Nabız - sayfa 37
Gösterge tüm keneleri toplar. Sadece Expert Advisor'da bir seferde bir paket kene gelebilir.
Yani fiyat çok fırladı. Böyle bir dürtü arıyorsanız, onu buldunuz. Onlar. bir kene için. Ancak yine de, keneler arasındaki süre dikkate alınmalıdır.
Belki de "... birkaç tik arasındaki ortalama süre ..." demek istediler?
Konuyu okuyup kendi kendime gülüyorum. Siz komiksiniz, asıl şeyi anlamıyorsunuz, yani kenelerin hızı ile fiyat hareketi aralığı arasındaki nedensel ilişkiyi anlamıyorsunuz. Büyük, yönlü hareketler neredeyse her zaman volatilite veya yüksek tik hızı anlarında meydana gelir. Dakikada 60 tıklama (saniyede 1 tıklama) olsaydı, o zaman %68,8 olasılıkla fiyat orijinal fiyattan +/- 7,7 puan aralığında olacaktır, dakikada 300 tıklama olsaydı, o zaman potansiyel hareket 17 puan içinde olacak. Onlar. tik akış hızı arttıkça grafikte fark ettiğiniz görünür trendler oluşur. Sadece ilgi uğruna, güçlü hareket ve sözde düz anlardaki toplam kene sayısına bakın - ilk durumda daha fazla kene olacak, ikincisinde - daha az. Böylece arabayı atın önüne koyar ve kaptan oynarsınız.Kanıt: tik akışının hızı oynaklığı belirler, ancak fiyat hareketinin yönünü değil, size bir eğilim var gibi görünüyor çünkü kene akışının hızı artmış olan.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Karputov Vladimir , 2015.08.06 20:12
Bugün "GBPUSD" sembolü için çok güzel bir resim vardı:
ve işte kene tablosunda nasıl göründüğü:
Ve kene geliş oranı şu şekilde değişti (08/06/2015 13:54:01 - 08/06/2015 14:04:59 aralığındaki kene tablosu):
ve bir yenisi - kene akış yoğunluğu ve oynaklığı ile:
Doğal olarak, yüksek tik akış yoğunluğu ile, yüksek tik hızına sahip daha sık emisyonlar meydana gelecektir (kırmızı histogramda gördüğünüz gibi). Başka bir deyişle, fiyatın hareket etmesi gerçeğiyle fiyatın hareket ettiğini ölçersiniz, bu da bir kısır döngüye yol açar ve ana soruya cevap vermez: fiyat nereye gidecek .
Belki de satın almak ve satmak için sözleşmelerin sayısına bakmanız gerekir. Karakter özellikleriyle çalışmayı deneyeceğim:
Sembol özellikleri
OturumFırsatları
Geçerli oturumdaki anlaşmaların sayısını alır
OturumSiparişleri
Şu anda toplam satın alma siparişi sayısını alır
OturumSatışSiparişleri
Şu anda toplam satış emri sayısını alır
Oturum Ciro
Geçerli oturumdaki toplam ciroyu alır
Oturum İlgisi
Açık pozisyonların toplam hacmini alır
OturumSatın AlmaSiparişleriHacim
Geçerli anda satın alma siparişlerinin toplam hacmini alır
OturumSatışSiparişleriHacim
Geçerli anda satış emirlerinin toplam hacmini alır
OturumAçık
Mevcut oturumun açılış fiyatını alır
OturumKapat
Mevcut seansın kapanış fiyatını alır
OturumAW
Geçerli oturumun ağırlıklı ortalama fiyatını alır
OturumFiyatUzlaşma
Geçerli oturum için teslimat fiyatını alır
OturumFiyatLimitMin
Geçerli oturum için izin verilen minimum fiyat değerini alır
OturumFiyatLimitMaks
Geçerli oturum için izin verilen maksimum fiyat değerini alır
Buna bir son vermemiş olmanız üzücü. Elbette kod yazmak zor ama yine de mümkün. Ve sonuç oh çok ilginç.