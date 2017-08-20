Nabız - sayfa 37

Karputov Vladimir :
Gösterge tüm keneleri toplar. Sadece Expert Advisor'da bir seferde bir paket kene gelebilir.
Yani fiyat çok fırladı. Böyle bir dürtü arıyorsanız, onu buldunuz. Onlar. bir kene için. Ancak yine de, keneler arasındaki süre dikkate alınmalıdır.
 
new-rena :
Belki de "... birkaç tik arasındaki ortalama süre ..." demek istediler?
 
Karputov Vladimir :
Evet kesinlikle. Bu durumda, sentetik tikler görünebilir. Ahh, belki yapmazlar. Denemedim ama şimdi fikrini anladım.
 
Konuyu okuyup kendi kendime gülüyorum. Siz komiksiniz, asıl şeyi anlamıyorsunuz, yani kene hızı ile fiyat hareket aralığı arasındaki nedensel ilişkiyi anlamıyorsunuz. Büyük, yönlü hareketler neredeyse her zaman volatilite veya yüksek tik hızı anlarında meydana gelir. Dakikada 60 tıklama (saniyede 1 tıklama) olsaydı, o zaman %68,8 olasılıkla fiyat orijinal fiyattan +/- 7,7 puan aralığında olacaktır, dakikada 300 tıklama olsaydı, o zaman potansiyel hareket 17 puan içinde olacak. Onlar. tik akış hızı arttıkça grafikte fark ettiğiniz görünür trendler oluşur. Sadece ilgi uğruna, güçlü hareket ve sözde düz anlardaki toplam kene sayısına bakın - ilk durumda daha fazla kene olacak, ikincisinde - daha az. Böylece arabayı atın önüne koyar ve kaptan oynarsınız.Kanıt: tik akışının hızı oynaklığı belirler, ancak fiyat hareketinin yönünü değil, size bir eğilim var gibi görünüyor çünkü kene akışının hızı artmış olan.
 
Vasiliy Sokolov :
İlginç fikir. Bu yeni parametreye "kene akış yoğunluğu" adını vereceğim ve fiyat hareketi aralığı ile ilişkisine bakacağım ("artış" kullanıyorum).
 
Doğal olarak, yüksek tik akış yoğunluğu ile, yüksek tik hızına sahip daha sık emisyonlar meydana gelecektir (kırmızı histogramda gördüğünüz gibi). Başka bir deyişle, fiyatın hareket etmesi gerçeğiyle fiyatın hareket ettiğini ölçersiniz, bu da bir kısır döngüye yol açar ve ana soruya cevap vermez: fiyat nereye gidecek .
 

Önceki grafikler

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Nabız

Karputov Vladimir , 2015.08.06 20:12

Bugün "GBPUSD" sembolü için çok güzel bir resim vardı:

GBPUSD

ve işte kene tablosunda nasıl göründüğü:

GBPUSD onay grafiği

Ve kene geliş oranı şu şekilde değişti (08/06/2015 13:54:01 - 08/06/2015 14:04:59 aralığındaki kene tablosu):

Kene varış oranı


ve bir yenisi - kene akış yoğunluğu ve oynaklığı ile:

Kene akış yoğunluğu ve oynaklığı

 
Vasiliy Sokolov :
Doğal olarak, yüksek tik akış yoğunluğu ile, yüksek tik hızına sahip daha sık emisyonlar meydana gelecektir (kırmızı histogramda gördüğünüz gibi). Başka bir deyişle, fiyatın hareket etmesi gerçeğiyle fiyatın hareket ettiğini ölçersiniz, bu da bir kısır döngüye yol açar ve ana soruya cevap vermez: fiyat nereye gidecek .

Belki de satın almak ve satmak için sözleşmelerin sayısına bakmanız gerekir. Karakter özellikleriyle çalışmayı deneyeceğim:

Sembol özellikleri

 

OturumFırsatları

Geçerli oturumdaki anlaşmaların sayısını alır

OturumSiparişleri

Şu anda toplam satın alma siparişi sayısını alır

OturumSatışSiparişleri

Şu anda toplam satış emri sayısını alır

Oturum Ciro

Geçerli oturumdaki toplam ciroyu alır

Oturum İlgisi

Açık pozisyonların toplam hacmini alır

OturumSatın AlmaSiparişleriHacim

Geçerli anda satın alma siparişlerinin toplam hacmini alır

OturumSatışSiparişleriHacim

Geçerli anda satış emirlerinin toplam hacmini alır

OturumAçık

Mevcut oturumun açılış fiyatını alır

OturumKapat

Mevcut seansın kapanış fiyatını alır

OturumAW

Geçerli oturumun ağırlıklı ortalama fiyatını alır

OturumFiyatUzlaşma

Geçerli oturum için teslimat fiyatını alır

OturumFiyatLimitMin

Geçerli oturum için izin verilen minimum fiyat değerini alır

OturumFiyatLimitMaks

Geçerli oturum için izin verilen maksimum fiyat değerini alır

 
Buna bir son vermemiş olmanız üzücü. Elbette kod yazmak zor ama yine de mümkün. Ve sonuç oh çok ilginç.
 
new-rena :
Buna bir son vermemiş olmanız üzücü. Elbette kod yazmak zor ama yine de mümkün. Ve sonuç oh çok ilginç.
Şimdi alıntı akışının yoğunluğuna bakıyorum. Darbeden önce veya darbe sırasında akı yoğunluğunun nasıl değiştiği.
