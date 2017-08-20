Nabız - sayfa 4
2. Hareket düzensiz.
1, kene başına 2 puanın gücünden - normal fiyat hareketi. Kene başına 6'da, fiyat genellikle atlamaz. Sadece haberlerde çıkarsa. Bir yönde birkaç kene - olur, ancak uzun sürmez - mutlaka ters yönde görünmelidir.
İtmeyi "görmek" için iki kene karşılaştırmak için yeterli değildir. Herhangi bir dönemi karşılaştırmak gerekir. Diyelim ki süre 1 saniye (saniye başına puan)
Yöne gelince - şekilde sıfır çizgisi var ve tüm artışların "+" yönüne yönlendirildiği açık.
Ahhh. Şu anda anlıyorum.
1. Forex fiyat hareketi stokastik bir süreçtir!!!
Dürtüleri yakalayan bir danışman yaptım. Olur.
olur - tartışmıyorum, ama çok sık değil. Ana şey, bu tür dürtülerin her zaman giriş sinyalleri olmamasıdır... Genellikle, böyle bir hareketten sonra fiyat hemen ters yöne gider. Sanki ayaklarını yere vuruyorlar gibi... ya da başka bir şey. Burada hacimler sadece zarar vermez, sanırım. Veya diğer destek/direnç seviyeleri
Şimdi önemli değil. Bir dürtü ile çalışmanın metodolojisi ve analizi daha sonradır. Önce teoriye karar verin, sonra mql5 kodu.
Tanımlanacak ne var?
Nabız. tanım gereği, benim açımdan, bu KISA bir süre içinde nispeten şiddetli bir değişiklik.
Buna göre, bence, bir süre içinde herhangi bir fiyat değişikliği bir dürtü olarak kabul edilebilir. Ancak bu süre dakikalarla hesaplanamaz. Tecrübesizliğimden dolayı 15 saniyede fiyatı değiştirdim. Ondan iyi bir şey çıkmadı. Bir sonraki fikre bir türlü ulaşamıyorum. Ve fikir 3 kopek kadar basit. N tik için fiyatın ne kadar zamanda değiştiğini hesaplayın... Yani, hem tikler arasındaki süre hem de tik başına puan sayısı sabit değildir ve bu nedenle bir itki, zamandaki bir değişiklikle birlikte bir fiyat değişikliği olarak adlandırılabilir. aynı sayıda kene.
Umarım kendimi yeterince açık ifade edebilmişimdir... Çok sarhoş olmasam da...
Her çubukta ayrı ayrı keneler saymaya, üzerlerinde toplu bir kene yapmaya ve orada balık olup olmadığına bakmayı deneyen var mı?
Bunu aşağıdaki gibi bir grafik şeklinde yapmak muhtemelen daha iyidir:
Her çubukta ayrı ayrı keneler saymaya, üzerlerinde toplu bir kene yapmaya ve orada balık olup olmadığına bakmayı deneyen var mı?
TSB
Dürtü (lat. dürtüden - kick-push)