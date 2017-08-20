Nabız - sayfa 8

Олег avtomat :
Gerçek hareket, üst üste binmiş salınımların olmadığı varsayıldığında bile asla saf bir parabol olmayacaktır, çünkü her zaman yalnızca üçüncü türevi (yani sarsıntı != 0 ) değil, aynı zamanda daha yüksek dereceli türevleri de çatırdatan sesler vardır.
bu gürültü...
new-rena :
bu gürültü...
Gürültü izolasyonu karmaşık bir teknik problemdir. Ama seslerden kaçamazsınız - her yerdeler ;) Ama onlarla savaşabilirsiniz ve savaşmalısınız.
new-rena :

Mesela ben attım:


pisliğin (kırmızı) yukarı ve aşağı olduğunu görebilirsiniz ... her tikte - gürültü

Filtreler eklemeniz gerekiyor. Ve sadece bir atılım için değil, aynı zamanda önceki tüm hesaplanmış değerler için. Aslında, bizim ayrık durumumuzda, türevler değil, çeşitli derecelerde ayrık farklar elde ederiz.
 
Олег avtomat :
Filtreler eklemeniz gerekiyor. Ve sadece bir atılım için değil, aynı zamanda önceki tüm hesaplanmış değerler için. Aslında, bizim ayrık durumumuzda, türevler değil, çeşitli derecelerde ayrık farklar elde ederiz.

hindi eziyet, bükülmüş, ortalama .... evet, bir hata oldu (silindi).

Genel olarak, forex için momentum sadece bir sıçramadır ve aşağı, hız düştüğünde, serbest düşüş neredeyse...


 
Олег avtomat :
bir tür saçmalık çizildi - üzgünüm))

Hız nasıl negatif olabilir? Ve orada herhangi bir formül vermeme gerek yok - hepsi saçmalık)) Hız - sadece +. Yön - yukarı veya aşağı. Grafiklerin geri kalanının benzer bir anlam yükü taşıdığını düşünüyorum. Ve 1 numaralı formül nedir? Onu kim çıkardı?
 
Karputov Vladimir :
İlginç bağımlılıklar. Ama Forex fiyatlarındaki değişim yaklaşık olarak sizin verdiğiniz denklemlerden hangi denklemle anlatılabilir?
İnternette bir yerde bir makale buldum - birçoğunun bunu yapmaya çalıştığını söyledi, ancak şimdiye kadar kimse başaramadı))
 
İlk sinyalin filtrelenmesi gerekiyor - her şekilde! Burada zaten DSP'ye yaklaşıyoruz - yığılacağız
 

Hız ve ivme çubuklarının ölçümünün çok acı verici bir boşluk olduğu ortaya çıktığından, bunun yerine hız ve ivme boyutunun şu anlama geldiği anlamına gelir:

şöyle olacak:

Hızın boyutu ( hız boyutu ). İvmenin boyutu ( ivme boyutu ).

Daniil Stolnikov :
bir tür saçmalık çizildi - üzgünüm))

Hız nasıl negatif olabilir? Grafiklerin geri kalanının benzer bir anlam yükü taşıdığını düşünüyorum. Ve 1 numaralı formül nedir? Onu kim çıkardı?

Kafanıza sığmayan her şeyi kategorik olarak "saçmalık" olarak tanımladığınızı uzun zamandır fark ettim ... Kitapları açın ve anlayın ...

Hız pekala negatif olabilir ve hızın bir vektör olduğunu bilseydiniz bu kadar şaşırmazdınız. Kitaplarınızı açın ve öğrenin...

Grafiklerin geri kalanı da benzer bir anlamsal yük eksikliği taşıyor - sizin için, çünkü ... Kitapları açın ve anlayın ...

Formül No. 1, daha önce orada da belirtilen netlik için verilmiştir - bu, grafiklerin çizilebilmesi içindir ... Kitapları açın ve anlayın ...

Karputov Vladimir :

Hız ve ivme çubuklarının ölçümünün çok acı verici bir boşluk olduğu ortaya çıktığından, bunun yerine hız ve ivme boyutunun şu anlama geldiği anlamına gelir:


şöyle olacak:

Hız boyutu (). Hızlanma boyutu () olacaktır.

Numara. bu taraftan değil.

hız ~~ ilk fark

hızlanma ~~ ikinci fark

