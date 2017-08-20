Nabız - sayfa 8
Gerçek hareket, üst üste binmiş salınımların olmadığı varsayıldığında bile asla saf bir parabol olmayacaktır, çünkü her zaman yalnızca üçüncü türevi (yani sarsıntı != 0 ) değil, aynı zamanda daha yüksek dereceli türevleri de çatırdatan sesler vardır.
bu gürültü...
Mesela ben attım:
pisliğin (kırmızı) yukarı ve aşağı olduğunu görebilirsiniz ... her tikte - gürültü
Filtreler eklemeniz gerekiyor. Ve sadece bir atılım için değil, aynı zamanda önceki tüm hesaplanmış değerler için. Aslında, bizim ayrık durumumuzda, türevler değil, çeşitli derecelerde ayrık farklar elde ederiz.
hindi eziyet, bükülmüş, ortalama .... evet, bir hata oldu (silindi).
Genel olarak, forex için momentum sadece bir sıçramadır ve aşağı, hız düştüğünde, serbest düşüş neredeyse...
Hız nasıl negatif olabilir? Ve orada herhangi bir formül vermeme gerek yok - hepsi saçmalık)) Hız - sadece +. Yön - yukarı veya aşağı. Grafiklerin geri kalanının benzer bir anlam yükü taşıdığını düşünüyorum. Ve 1 numaralı formül nedir? Onu kim çıkardı?
İlginç bağımlılıklar. Ama Forex fiyatlarındaki değişim yaklaşık olarak sizin verdiğiniz denklemlerden hangi denklemle anlatılabilir?
Hız ve ivme çubuklarının ölçümünün çok acı verici bir boşluk olduğu ortaya çıktığından, bunun yerine hız ve ivme boyutunun şu anlama geldiği anlamına gelir:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Nabız
Karputov Vladimir , 2015.07.10 18:57
Hızın boyutu ( ). ivme ( ).
şöyle olacak:
Hızın boyutu ( ). İvmenin boyutu ( ).
bir tür saçmalık çizildi - üzgünüm))
Kafanıza sığmayan her şeyi kategorik olarak "saçmalık" olarak tanımladığınızı uzun zamandır fark ettim ... Kitapları açın ve anlayın ...
Hız pekala negatif olabilir ve hızın bir vektör olduğunu bilseydiniz bu kadar şaşırmazdınız. Kitaplarınızı açın ve öğrenin...
Grafiklerin geri kalanı da benzer bir anlamsal yük eksikliği taşıyor - sizin için, çünkü ... Kitapları açın ve anlayın ...
Formül No. 1, daha önce orada da belirtilen netlik için verilmiştir - bu, grafiklerin çizilebilmesi içindir ... Kitapları açın ve anlayın ...
şöyle olacak:
Hız boyutu (). Hızlanma boyutu () olacaktır.
Numara. bu taraftan değil.
hız ~~ ilk fark
hızlanma ~~ ikinci fark