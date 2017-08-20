Nabız - sayfa 29

GopFX __ :
Gerçekten GÜÇLÜ bir arabanın başlangıcını, hafife alınmış bir öncekinin başlangıcından nasıl ayırt edebilirim?
Bir kovadaki çivi kükremesini duymuyorsanız, o zaman ...
 
Artyom Trishkin :

Aldatmanın tüm amacı soruda. Nereye gittiği değil, nereye gittiği. Bir fark var? Ve bir teklif geçmişine ihtiyacınız yok.

Işığın yandığını anlamak için, dahil edilme tarihine bakmanıza gerek yok - belki daha açıktır?

Pekala, anlamak benim için değildi... Nasıl ve ne yapacağımı biliyorum. Ve Roman zaten bir yere bir kod yazdı ve böyle bir gösterge zaten satılıyor ....
 
new-rena :
Evet. Başkalarının kod satışlarını takip etmiyorum. Biliyorum - Andrey'de (komposter) kod vardı. İşte bu noktada ilgi duymaya başladım. Ama satmıyorum - ilk olarak, tamamlanmadı ve ikincisi, olmasına rağmen çok fazla şey satmıyorum.
 
Artyom Trishkin :
Boşver. Başlangıç konusundan bir karar bekliyorum. En azından bir şey. Yani, gerçek zamanımız var, bu zaten iyi. Ama şu ana kadar hiçbir ilerleme yok. Bu hiç iyi değil. Bütün günü bir şekilde hatayı anlamak için hendekte geçirdim. Hata, anlayış olmamasıdır - keneler arasındaki aralık farklıdır. Bu nedenle, aralığı saniye cinsinden almanız gerekir ve uygulamanın gösterdiği gibi, bunun ticaret için pratik bir anlamı vardır.
 
new-rena :
Aralığı saniyeler içinde aldım. Saniyede birkaç kene geldiği için bu, hesaplamaların bir sınırlamasıydı. Kene varış oranını hesaplamanın doğruluğunun basitçe kesildiği ortaya çıktı. Bitişik tikler arasındaki süreyi saydığım için, her zaman bir saniyeden az olmayan bir süre vardı. Ve bu bağırsak değil.
 
new-rena :
Ve ne gerekli? )) Biliyor musun ve sessiz misin? Roman kimdir? Orada ne yazdı? Tandemde mi çalışıyorsunuz?
 
new-rena :
Yani meselenin gerçeği, hala uzun bir süre bekleyebilirsiniz!
yeni-rena :
Şey, farklı olduğunu söyledim ... ve resimler gösterdim ... kimse tepki vermedi ...
 
Artyom Trishkin :
O yüzden bence bir süre ile sınırlı kalmamalısınız!!! Sonuçta, arasında alabilirsiniz ...)) Peki, ne demek istediğimi anlıyorsunuz - bir karmaşa içinde

İşte alçaltılmış pelvise bakıyorsunuz - gidiyor mu? Yoksa buna değer mi? Nasıl anlaşılır? Saniye say? Ne olmuş? Bir saniye alalım. O gidiyor mu? Sürmek. Sonraki saniye - sürmek? Ayrıca sürmek. Ne olmuş? ))
 
GopFX __ :
Peki, keneler arasındaki aralığın hesaplamaların ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledim. Aralık ne kadar küçük olursa, piyasa o kadar hızlı olur. Kullanılması gerekiyor.
 
Artyom Trishkin :
düşünülmeli))
