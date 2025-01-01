MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTerminalInfoCommonDataPath
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CommonDataPath
컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 데이터 폴더를 가져오기.
string CommonDataPath() const
값 반환
설치된 모든 터미널의 공통 데이터 폴더.
참고
설치된 모든 터미널의 공통 데이터 폴더는 TerminalInfoString() 함수에 의해 정의됩니다(COMMON_DATA_PATH 속성).