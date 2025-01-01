문서화섹션
컴퓨터에 설치된 모든 클라이언트 터미널의 공통 데이터 폴더를 가져오기.

string  CommonDataPath() const 

값 반환

설치된 모든 터미널의 공통 데이터 폴더.

참고

설치된 모든 터미널의 공통 데이터 폴더는 TerminalInfoString() 함수에 의해 정의됩니다(COMMON_DATA_PATH 속성).