ArrayIndexOf

Cerca la prima occorrenza di un valore in un array unidimensionale.

template<typename T>

int ArrayIndexOf(

T& array[],

T value,

const int start_index,

const int count

);

Parametri

&array[]

[out] L'array in cui cercare.

value

[in] Il valore cercato.

start_index

[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.

count

[in] La lunghezza del range di ricerca.

Valore di ritorno

Restituisce l'indice del primo elemento trovato. Se il valore non viene trovato, restituisce -1.