ArrayIndexOf

1次元配列で値の最初の出現を検索します。

template<typename T>
int ArrayIndexOf(
  T&        array[],         // 検索対象の配列
  T          value,          // 検索値
  const int  start_index,    // 開始インデックス
  const int  count            // 検索範囲
  );

パラメータ

&array[]

[out]   検索される配列

value

[in]  検索値

start_index

[in] 検索開始インデックス

count

[in]  検索範囲の長さ

戻り値

初めに見つかった要素のインデックスを返します。値が見つからなかった場合は-1を返します。