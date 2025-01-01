문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayIndexOf<T> 

ArrayIndexOf

1차원 배열에서 값이 처음 나타나는 경우를 검색.

template<typename T>
int ArrayIndexOf(
   T&         array[],         // 검색할 배열
   T          value,           // 검색 값
   const int  start_index,     // 시작 인덱스
   const int  count            // 검색 범위
   );

매개변수

&array[]

[out]  검색할 배열.

[in]  검색된 값.

start_index

[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.

카운트

[in]  검색 범위의 길이.

값 반환

처음 찾은 요소의 인덱스를 반환. 값을 찾을 수 없으면 -1을 반환.