- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayIndexOf
Recherche la première occurrence d'une valeur dans un tableau à 1 dimension.
|
template<typename T>
Paramètres
&array[]
[out] Le tableau dans lequel effectuer la recherche.
value
[in] La valeur à chercher.
start_index
[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.
count
[in] La longueur de l'intervalle de recherche.
Valeur de Retour
Retourne l'indice du premier élément trouvé. Si la valeur n'est pas trouvée, retourne -1.