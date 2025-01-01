MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayBinarySearch<T>
- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayBinarySearch
요소를 비교하기 위핸 IComparable<T> 인터페이스를 사용하여 오름차순으로 정렬된 1차원 배열에서 지정된 값을 검색.
|
template<typename T>
매개변수
&array[]
[out] 검색할 배열.
값
[in] 검색된 값.
*comparer
[in] 요소 비교를 위한 인터페이스.
start_index
[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.
카운트
[in] 검색 범위의 길이.
값 반환
찾은 요소의 인덱스를 반환. 검색 값을 찾을 수 없으면 가장 가까운 가장 작은 요소의 인덱스를 반환합니다.