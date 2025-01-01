문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayBinarySearch<T> 

ArrayBinarySearch

요소를 비교하기 위핸 IComparable<T> 인터페이스를 사용하여 오름차순으로 정렬된 1차원 배열에서 지정된 값을 검색.

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
   T&             array[],         // 검색할 배열
   const int      start_index,     // 시작 인덱스
   const int      count,           // 검색 범위
   T              value,           // 검색 값
   IComparer<T>*  comparer         // 비교할 인터페이스
   );

매개변수

&array[]

[out]  검색할 배열.

[in]  검색된 값.

*comparer

[in] 요소 비교를 위한 인터페이스.

start_index

[in] 검색이 시작되는 시작 인덱스.

카운트

[in]  검색 범위의 길이.

값 반환

찾은 요소의 인덱스를 반환. 검색 값을 찾을 수 없으면 가장 가까운 가장 작은 요소의 인덱스를 반환합니다.

Pop