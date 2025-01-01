ArrayBinarySearch

Recherche la valeur spécifiée dans un tableau unidimensionnel trié de façon ascendante en utilisant l'interface IComparable<T> pour comparer les éléments.

template<typename T>

int ArrayBinarySearch(

T& array[],

const int start_index,

const int count,

T value,

IComparer<T>* comparer

);

Paramètres

&array[]

[out] Le tableau dans lequel effectuer la recherche.

value

[in] La valeur à chercher.

*comparer

[in] Une interface pour comparer les éléments.

start_index

[in] L'indice de départ à partir duquel la recherche commence.

count

[in] La longueur de l'intervalle de recherche.

Valeur de Retour

Retourne l'indice de l'élément trouvé. Si la valeur recherchée n'est pas trouvée, retourne l'indice de l'élément le plus petit qui est le plus proche de la valeur.