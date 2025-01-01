DocumentazioneSezioni
Cerca il valore specificato in un array unidimensionale ordinato in ordine crescente utilizzando l'interfaccia IComparable<T> per confrontare gli elementi.

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
   T&             array[],         // un array per la ricerca
   const int      start_index,     // l'indice per l'inizio
   const int      count,           // il raggio di ricerca
   T              value,           // il valore di ricerca
   IComparer<T>*  comparer         // interfaccia da confrontare
   );

Parametri

&array[]

[out]  L'array in cui cercare.

value

[in]  Il valore cercato.

*comparer

[in]  Un interfaccia per confrontare elementi.

start_index

[in] L'indice d'inizio dal quale inizia la ricerca.

count

[in]  La lunghezza del range di ricerca.

Valore di ritorno

Restituisce l'indice dell'elemento trovato. Se il valore di ricerca non viene trovato, restituisce l'indice dell'elemento più piccolo, che è il valore più vicino.

