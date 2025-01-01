MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションArrayBinarySearch<T>
- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayBinarySearch
IComparable<T>を使用して要素を比較して昇順ソートされた1次元配列で指定された値を検索します。
template<typename T>
パラメータ
&array[]
[out] 検索される配列
value
[in] 検索値
*comparer
[in] 要素比較インターフェイス
start_index
[in] 検索開始インデックス
count
[in] 検索範囲の長さ
戻り値
見つかった要素のインデックスを返します。検索値が見つからない場合は、値が最も小さい最小の要素のインデックスを返します。