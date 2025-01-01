ドキュメントセクション
ArrayBinarySearch

IComparable<T>を使用して要素を比較して昇順ソートされた1次元配列で指定された値を検索します。

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
  T&           array[],         <t5// 検索対象の配列
  const int     start_index,     // 開始インデックス
  const int     count,           // 検索範囲
  T             value,          // 検索値
  IComparer<T>* comparer       // 比較インターフェイス
  );

パラメータ

&array[]

[out]   検索される配列

value

[in]  検索値

*comparer

[in] 要素比較インターフェイス

start_index

[in] 検索開始インデックス

count

[in]  検索範囲の長さ

戻り値

見つかった要素のインデックスを返します。検索値が見つからない場合は、値が最も小さい最小の要素のインデックスを返します。

