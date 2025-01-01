MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedLotCheckOpenLong LotsValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır. virtual double CheckOpenLong( double price, // fiyat double sl // Stop Loss fiyatı ) Parametreler price [in] Fiyat. sl [in] Stop Loss (zararı durdur) fiyatı. Dönüş değeri Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri. Not Bu fonksiyon her zaman Lots yöntemiyle tanımlanmış sabit işlem hacmi değerine dönüş yapar. ValidationSettings CheckOpenShort