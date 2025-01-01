MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Compares the Expert Advisor ID (magic) with the specified value. virtual bool CompareMagic( ulong magic // identifier ) Parameters magic [in] Identifier value to compare. Return Value true - identifier matches the specified one, otherwise - false. StartIndex CExpert