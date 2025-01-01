DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic 

CompareMagic

Compares the Expert Advisor ID (magic) with the specified value.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // identifier
   )

Parameters

magic

[in]  Identifier value to compare.

Return Value

true - identifier matches the specified one, otherwise - false.