ObjectAdd
Sonraki render işlemi için 3D sahneye bir nesne ekler.
bool ObjectAdd(
Parametreler
*object
[in] CDXObject soyut sınıfından türetilmiş sınıfın bir örneğine olan işaretçi.
Geri dönüş değeri
başarılıysa - true, 3D grafik nesnesi eklenemediğinde - false.