ObjectAdd

Sonraki render işlemi için 3D sahneye bir nesne ekler.

bool  ObjectAdd(
   CDXObject  *object      // nesneye olan işaretçi
   );

Parametreler

*object

[in]  CDXObject soyut sınıfından türetilmiş sınıfın bir örneğine olan işaretçi.

Geri dönüş değeri

başarılıysa - true, 3D grafik nesnesi eklenemediğinde - false.