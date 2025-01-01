DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DProjectionMatrixGet 

ProjectionMatrixGet

3D sahnenin izdüşüm matrisini 2D kare halinde elde eder.

void  ProjectionMatrixGet(
   DXMatrix  &projection_matrix      // izdüşüm matrisi
   );

Parametreler

&projection_matrix

[out]  İzdüşüm matrisi.

Geri dönüş değeri

Yok.