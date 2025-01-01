- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderBegin
Yeni bir kare render almak için bir grafik içeriği hazırlar.
|
virtual bool RenderBegin(
Parametreler
flags
[in] Render alma modunu ayarlayan bayrakların kombinasyonu. Olası değerler:
DX_CLEAR_COLOR - background_color'ı kullanarak görüntü arabelleğini temizle.
DX_CLEAR_DEPTH - derinlik arabelleğini temizle.
background_color=0
[in] 3D sahnenin arka plan rengi.
Geri dönüş değeri
başarılıysa - true, gölgelendirici girdilerini güncelleştiremezse - false.