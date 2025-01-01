DokümantasyonBölümler
Yeni bir kare render almak için bir grafik içeriği hazırlar.

virtual bool  RenderBegin(
   uint  flags,                  // bayrak kombinasyonu
   uint  background_color=0      // arka plan rengi
   );

Parametreler

flags

[in]   Render alma modunu ayarlayan bayrakların kombinasyonu. Olası değerler:
DX_CLEAR_COLOR - background_color'ı kullanarak görüntü arabelleğini temizle.
DX_CLEAR_DEPTH - derinlik arabelleğini temizle.

background_color=0

[in]  3D sahnenin arka plan rengi.

Geri dönüş değeri

başarılıysa - true, gölgelendirici girdilerini güncelleştiremezse - false.