ViewPositionSet

3D sahneye bir bakış noktası ayarlar.

void  ViewPositionSet(
   const DXVector3  &position      // bakış noktasının konumu
   );

Parametreler

&position

[in]  3D sahnede bakış noktasının konumu.

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

ViewPositionSet()'i kullanarak bir bakış noktası konumu ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.