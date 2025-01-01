MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewPositionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewPositionSet
3D sahneye bir bakış noktası ayarlar.
void ViewPositionSet(
Parametreler
&position
[in] 3D sahnede bakış noktasının konumu.
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
ViewPositionSet()'i kullanarak bir bakış noktası konumu ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.