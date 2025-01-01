CCanvas3D

CCanvas3D, fiyat grafiği üzerinde 3D nesnelerin basitleştirilmiş şekilde oluşturulması ve görselleştirilmesi için bir sınıftır.

Açıklama

CCanvas3D, büyük miktarlarda verilerin animasyonlu 3D grafikler biçiminde oluşturulmasını ve görselleştirilmesini büyük ölçüde basitleştirir. Sınıf; dokular, gölgelendiriciler, köşe tamponları, indeksler ve gölgelendirici parametreleri gibi grafik kaynaklarının yöneticisini ve ayrıca kamera ve ışıklandırmayı yönetme metodlarını içerir.

Ayrıca kütüphane; kutu, kullanıcı verilerine ilişkin üç boyutlu yüzey ve rassal ızgara gibi sahne tabanı nesnelerinin sınıflarını da içerir.

Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.

Bildirme

class CCanvas

Başlık

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CCanvas CCanvas3D

Gruplara göre sınıf metodları