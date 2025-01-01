- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
CCanvas3D, fiyat grafiği üzerinde 3D nesnelerin basitleştirilmiş şekilde oluşturulması ve görselleştirilmesi için bir sınıftır.
Açıklama
CCanvas3D, büyük miktarlarda verilerin animasyonlu 3D grafikler biçiminde oluşturulmasını ve görselleştirilmesini büyük ölçüde basitleştirir. Sınıf; dokular, gölgelendiriciler, köşe tamponları, indeksler ve gölgelendirici parametreleri gibi grafik kaynaklarının yöneticisini ve ayrıca kamera ve ışıklandırmayı yönetme metodlarını içerir.
Ayrıca kütüphane; kutu, kullanıcı verilerine ilişkin üç boyutlu yüzey ve rassal ızgara gibi sahne tabanı nesnelerinin sınıflarını da içerir.
Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.
Bildirme
|
class CCanvas
Başlık
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CCanvas3D
Gruplara göre sınıf metodları
|
Oluşturma/silme
|
Açıklama
|
Bir fiyat grafiği nesnesine bağlı kalmadan 3D sahneyi render almak bir grafik kaynağı oluşturur.
|
OBJ_BITMAP_LABEL nesnesinden bir grafik kaynağı elde eder ve bunu CCanvas sınıfının bir örneğine ekler.
|
Sonraki render işlemi için 3D sahneye bir nesne ekler.
|
Grafik kaynağını yok eder ve bir 3D grafik içeriği serbest bırakır.
|
Işıklandırma
|
|
Çok yönlü ortam ışıklandırmasının rengini ve yoğunluğunu ayarlar.
|
Çok yönlü ortam ışıklandırmasının rengini ve yoğunluğunu elde eder.
|
Yönlü bir ışık kaynağının yönünü ayarlar.
|
Yönlü bir ışık kaynağının yönünü elde eder.
|
Yönlü bir ışık kaynağının rengini ve yoğunluğunu ayarlar.
|
Yönlü bir ışık kaynağının rengini ve yoğunluğunu elde eder.
|
Kamera
|
|
3D koordinatın izdüşüm matrisini 2D kareye hesaplar ve ayarlar.
|
3D sahnenin izdüşüm matrisini 2D kare halinde elde eder.
|
3D sahnenin görünüm matrisini ayarlar.
|
3D sahnenin görünüm matrisini geri döndürür.
|
3D sahneye bir bakış noktası ayarlar.
|
3D sahnede bakış yönünü ayarlar.
|
Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatlarını ayarlar.
|
3D alanda karenin üst kenarının yönünü ayarlar.
|
Render alma
|
|
Sonraki görüntüleme için kare iç arabelleğindeki tüm sahne nesnelerini render alır.
|
Yeni bir kare render almak için bir grafik içeriği hazırlar.
|
Oluşturulan kareyi iç arabelleğe kopyalar ve gerekirse fiyat grafiğindeki görüntüyü günceller.
|
Kaynakları elde etme
|
|
Grafik içeriği tanıtıcı değerini elde eder.
|
Kaynak yöneticisi tanıtıcı değerini elde eder.
|
Sahne parametreleri arabelleğine olan işaretçiyi elde eder.