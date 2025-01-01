DokümantasyonBölümler
CCanvas3D

CCanvas3D, fiyat grafiği üzerinde 3D nesnelerin basitleştirilmiş şekilde oluşturulması ve görselleştirilmesi için bir sınıftır.

Açıklama

CCanvas3D, büyük miktarlarda verilerin animasyonlu 3D grafikler biçiminde oluşturulmasını ve görselleştirilmesini büyük ölçüde basitleştirir. Sınıf; dokular, gölgelendiriciler, köşe tamponları, indeksler ve gölgelendirici parametreleri gibi grafik kaynaklarının yöneticisini ve ayrıca kamera ve ışıklandırmayı yönetme metodlarını içerir.

Ayrıca kütüphane; kutu, kullanıcı verilerine ilişkin üç boyutlu yüzey ve rassal ızgara gibi sahne tabanı nesnelerinin sınıflarını da içerir.

Grafik kartı, fonksiyonların çalışması için DX 11 ve Shader Model 5.0'ı desteklemelidir.

Bildirme

   class CCanvas

Başlık

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CCanvas

      CCanvas3D

Gruplara göre sınıf metodları

Oluşturma/silme

Açıklama

Create

Bir fiyat grafiği nesnesine bağlı kalmadan 3D sahneyi render almak bir grafik kaynağı oluşturur.

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL nesnesinden bir grafik kaynağı elde eder ve bunu CCanvas sınıfının bir örneğine ekler.

ObjectAdd

Sonraki render işlemi için 3D sahneye bir nesne ekler.

Destroy

Grafik kaynağını yok eder ve bir 3D grafik içeriği serbest bırakır.

Işıklandırma

 

AmbientColorSet

Çok yönlü ortam ışıklandırmasının rengini ve yoğunluğunu ayarlar.

AmbientColorGet

Çok yönlü ortam ışıklandırmasının rengini ve yoğunluğunu elde eder.

LightDirectionSet

Yönlü bir ışık kaynağının yönünü ayarlar.

LightDirectionGet

Yönlü bir ışık kaynağının yönünü elde eder.

LightColorSet

Yönlü bir ışık kaynağının rengini ve yoğunluğunu ayarlar.

LightColorGet

Yönlü bir ışık kaynağının rengini ve yoğunluğunu elde eder.

Kamera

 

ProjectionMatrixSet

3D koordinatın izdüşüm matrisini 2D kareye hesaplar ve ayarlar.

ProjectionMatrixGet

3D sahnenin izdüşüm matrisini 2D kare halinde elde eder.

ViewMatrixSet

3D sahnenin görünüm matrisini ayarlar.

ViewMatrixGet

3D sahnenin görünüm matrisini geri döndürür.

ViewPositionSet

3D sahneye bir bakış noktası ayarlar.

ViewRotationSet

3D sahnede bakış yönünü ayarlar.

ViewTargetSet

Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatlarını ayarlar.

ViewUpDirectionSet

3D alanda karenin üst kenarının yönünü ayarlar.

Render alma

 

Render

Sonraki görüntüleme için kare iç arabelleğindeki tüm sahne nesnelerini render alır.

RenderBegin

Yeni bir kare render almak için bir grafik içeriği hazırlar.

RenderEnd

Oluşturulan kareyi iç arabelleğe kopyalar ve gerekirse fiyat grafiğindeki görüntüyü günceller.

Kaynakları elde etme

 

DXContext

Grafik içeriği tanıtıcı değerini elde eder.

DXDispatcher

Kaynak yöneticisi tanıtıcı değerini elde eder.

InputScene

Sahne parametreleri arabelleğine olan işaretçiyi elde eder.