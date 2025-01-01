DokümantasyonBölümler
InputScene

Sahne parametreleri arabelleğine olan işaretçiyi elde eder.

CDXInput*  InputScene()

Geri dönüş değeri

Sahne parametreleri arabelleğine olan işaretçi.