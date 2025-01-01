DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DDXDispatcher 

DXDispatcher

Kaynak yöneticisi tanıtıcı değerini elde eder.

CDXDispatcher*  DXDispatcher()

Geri dönüş değeri

Kaynak yöneticisi tanıtıcı değeri.