DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewMatrixGet 

ViewMatrixGet

3D sahnenin görünüm matrisini geri döndürür.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // görünüm matrisi
   );

Parametreler

&view_matrix

[out]  3D alanda kamera konumunu ve yönünü ayarlayan görünüm matrisi.

Geri dönüş değeri

Yok.