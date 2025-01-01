DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DCreate 

Create

Bir fiyat grafiği nesnesine bağlı kalmadan 3D sahneyi render almak bir grafik kaynağı oluşturur.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // grafik nesnesinin adı
   const int          width,                                // genişlik
   const int          height,                               // yükseklik
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // renk formatı
   );

Parametreler

name

[in]  Grafik nesnesinin adı

width

[in]  Kare genişliği.

height

[in]  Kare yüksekliği.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Renk işleme metodu. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.

Not

bir kaynak oluşturulursa - true, aksi takdirde - false.