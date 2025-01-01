- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Bir fiyat grafiği nesnesine bağlı kalmadan 3D sahneyi render almak bir grafik kaynağı oluşturur.
|
virtual bool Create(
Parametreler
name
[in] Grafik nesnesinin adı
width
[in] Kare genişliği.
height
[in] Kare yüksekliği.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Renk işleme metodu. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.
Not
bir kaynak oluşturulursa - true, aksi takdirde - false.