DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewTargetSet 

ViewTargetSet

Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatlarını ayarlar.

void  ViewTargetSet(
   const DXVector3  &target      // hedef koordinatlar
   );

Parametreler

&target

[in]  Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatları

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

Bakış noktasını hareket ettirirken bakışı bir sahne noktasına sabitlemek için kullanılır.

ViewRotationSet()'i kullanarak yeni bir hedef koordinatı ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.

ViewTargetSet(), bakış yönünü tanımlamak için ViewUpDirectionSet() ile birlikte kullanılır.