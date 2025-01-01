MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewTargetSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewTargetSet
Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatlarını ayarlar.
void ViewTargetSet(
Parametreler
&target
[in] Bakışın yönlendirildiği noktanın koordinatları
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
Bakış noktasını hareket ettirirken bakışı bir sahne noktasına sabitlemek için kullanılır.
ViewRotationSet()'i kullanarak yeni bir hedef koordinatı ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.
ViewTargetSet(), bakış yönünü tanımlamak için ViewUpDirectionSet() ile birlikte kullanılır.