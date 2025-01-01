MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewMatrixSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewMatrixSet
3D sahnenin görünüm matrisini ayarlar.
|
void ViewMatrixSet(
Parametreler
&view_matrix
[in] 3D alanda kamera konumunu ve yönünü ayarlayan görünüm matrisi.
Geri dönüş değeri
Yok.