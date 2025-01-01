DokümantasyonBölümler
3D sahnenin görünüm matrisini ayarlar.

void  ViewMatrixSet(
   const DXMatrix  &view_matrix      // görünüm matrisi
   );

Parametreler

&view_matrix

[in]  3D alanda kamera konumunu ve yönünü ayarlayan görünüm matrisi.

Geri dönüş değeri

Yok.