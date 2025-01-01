- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderEnd
Oluşturulan kareyi iç arabelleğe kopyalar ve gerekirse fiyat grafiğindeki görüntüyü günceller.
|
virtual bool RenderEnd(
Parametreler
redraw=false
[in] Fiyat grafiğinin yeniden çizilmesi gerektiğini belirten bayrak.
Geri dönüş değeri
başarılıysa - true, aksi takdirde – false.