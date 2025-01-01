DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DRenderEnd 

RenderEnd

Oluşturulan kareyi iç arabelleğe kopyalar ve gerekirse fiyat grafiğindeki görüntüyü günceller.

virtual bool  RenderEnd(
   bool  redraw=false      // güncelleme bayrağı
   );

Parametreler

redraw=false

[in]  Fiyat grafiğinin yeniden çizilmesi gerektiğini belirten bayrak.

Geri dönüş değeri

başarılıysa - true, aksi takdirde – false.