3D grafik

Bu bölüm, üç boyutlu grafik geliştirme için sınıflar içerir. Sınıflar DirectX ile çalışma fonksiyonlarına dayanır. CCnavas3D; dokular, gölgelendiriciler, köşe tamponları, indeksler ve gölgelendirici parametreleri gibi grafik kaynaklarının yöneticisine sahip olan ve ayrıca kamera ve ışıklandırmayı yönetme metodlarını içeren bir temel sınıftır.

Kütüphaneyle çalışmaya başlamak için MetaTrader 5'te DirectX'i kullanarak 3D grafik oluşturma makalesini okuyun.

Ayrıca; kutu, kullanıcı verilerine ilişkin üç boyutlu yüzey ve rassal ızgara gibi sahne tabanı nesnelerinin sınıfları da vardır.