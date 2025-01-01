MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DViewRotationSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewRotationSet
3D sahnede bakış yönünü ayarlar.
void ViewRotationSet(
Parametreler
&rotation
[in] 3D sahnede bakış yönünü hesaplamak için Euler açılarını belirten vektör.
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
ViewRotationSet()'i kullanarak bakış yönünü ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.