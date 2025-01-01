DokümantasyonBölümler
3D sahnede bakış yönünü ayarlar.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // döndürme açısı vektörü 
   );

Parametreler

&rotation

[in]  3D sahnede bakış yönünü hesaplamak için Euler açılarını belirten vektör.

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

ViewRotationSet()'i kullanarak bakış yönünü ayarlamak, ViewMatrixGet()'te elde edilen görünüm matrisini değiştirir.