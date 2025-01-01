DokümantasyonBölümler
3D koordinatın izdüşüm matrisini 2D kareye hesaplar ve ayarlar.

void  ProjectionMatrixSet(
   float  fov,              // görüş alanı
   float  aspect_ratio,     // kare en-boy oranı
   float  z_near,           // 
   float  z_far             // 
   );

Parametreler

fov

[in]  Bir sahne izdüşümü oluşturmak için radyan cinsinden görüş alanı genişliği.

aspect_ratio

[in]  2D kare en-boy oranı.

z_near

[in]  Yakın kırpma düzlemine olan uzaklık.

z_far

[in]  Uzak kırpma düzlemine olan uzaklık.

Geri dönüş değeri

Yok.

Not

2D kare yalnızca belirtilen görüş alanına düşen ve yakın ve uzak kırpma düzlemleri arasında bulunan 3D nesnelerin izdüşümlerini görüntüler.