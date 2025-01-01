MQL5 ReferansıStandart Kütüphane3D grafikCCanvas3DProjectionMatrixSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ProjectionMatrixSet
3D koordinatın izdüşüm matrisini 2D kareye hesaplar ve ayarlar.
void ProjectionMatrixSet(
Parametreler
fov
[in] Bir sahne izdüşümü oluşturmak için radyan cinsinden görüş alanı genişliği.
aspect_ratio
[in] 2D kare en-boy oranı.
z_near
[in] Yakın kırpma düzlemine olan uzaklık.
z_far
[in] Uzak kırpma düzlemine olan uzaklık.
Geri dönüş değeri
Yok.
Not
2D kare yalnızca belirtilen görüş alanına düşen ve yakın ve uzak kırpma düzlemleri arasında bulunan 3D nesnelerin izdüşümlerini görüntüler.