Render

Sonraki görüntüleme için kare iç arabelleğindeki tüm sahne nesnelerini render alır.

bool Render(

uint flags,

uint background_color=0

);

Parametreler

flags

[in] Render alma modunu ayarlayan bayrakların kombinasyonu. Olası değerler:

DX_CLEAR_COLOR - background_color'ı kullanarak görüntü arabelleğini temizle.

DX_CLEAR_DEPTH - derinlik arabelleğini temizle.

background_color=0

[in] 3D sahnenin arka plan rengi.

Geri dönüş değeri

başarılıysa - true, render alınamıyorsa - false.

Not

Render()'ı çağırmak, fiyat grafiğindeki sahneyi güncellemez. Bunun yerine, yalnızca görüntünün iç arabelleğini günceller. Güncellenmiş kareyi render almak için Update() metodu açıkça çağrılmalıdır.

Render(), RenderBegin ve RenderEnd() çağrılarını içerir.