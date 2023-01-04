- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
281 (54.56%)
Убыточных трейдов:
234 (45.44%)
Лучший трейд:
615 978.00 JPY
Худший трейд:
-181 256.00 JPY
Общая прибыль:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Общий убыток:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (481 154.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
799 200.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
13.10%
Макс. загрузка депозита:
40.77%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.85
Длинных трейдов:
237 (46.02%)
Коротких трейдов:
278 (53.98%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
4 633.09 JPY
Средняя прибыль:
24 918.05 JPY
Средний убыток:
-19 726.20 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-251 288.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-251 288.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
618 977.00 JPY (24.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.54% (618 977.00 JPY)
По эквити:
8.53% (106 406.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +615 978.00 JPY
Худший трейд: -181 256 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +481 154.00 JPY
Макс. убыток в серии: -251 288.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
еще 3...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
354%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
209
100%
515
54%
13%
1.51
4 633.09
JPY
JPY
29%
1:25
好！