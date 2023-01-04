СигналыРазделы
Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 отзыв
Надежность
209 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
281 (54.56%)
Убыточных трейдов:
234 (45.44%)
Лучший трейд:
615 978.00 JPY
Худший трейд:
-181 256.00 JPY
Общая прибыль:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Общий убыток:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (481 154.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
799 200.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
13.10%
Макс. загрузка депозита:
40.77%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
3.85
Длинных трейдов:
237 (46.02%)
Коротких трейдов:
278 (53.98%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
4 633.09 JPY
Средняя прибыль:
24 918.05 JPY
Средний убыток:
-19 726.20 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-251 288.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-251 288.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
8.72%
Годовой прогноз:
105.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
618 977.00 JPY (24.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.54% (618 977.00 JPY)
По эквити:
8.53% (106 406.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +615 978.00 JPY
Худший трейд: -181 256 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +481 154.00 JPY
Макс. убыток в серии: -251 288.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Средняя оценка:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 07:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
