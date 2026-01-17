СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Yhqtv tickmill300
Ki Kwong Choi

Yhqtv tickmill300

Ki Kwong Choi
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
69
Прибыльных трейдов:
19 (27.53%)
Убыточных трейдов:
50 (72.46%)
Лучший трейд:
15.23 USD
Худший трейд:
-4.30 USD
Общая прибыль:
265.07 USD (27 057 pips)
Общий убыток:
-125.35 USD (13 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (88.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
5.85
Длинных трейдов:
42 (60.87%)
Коротких трейдов:
27 (39.13%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
13.95 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-23.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.51 USD (8)
Прирост в месяц:
36.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23.89 USD (5.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
USDJPY 16
GBPUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 197
USDJPY -22
GBPUSD -35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
USDJPY -3.4K
GBPUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.23 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +88.19 USD
Макс. убыток в серии: -23.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live17
0.00 × 4
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 74
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
ATCBrokers-Live 1
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.83 × 1134
Tickmill-Live02
0.90 × 1752
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 14
ICMarkets-Live07
1.01 × 441
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live12
1.24 × 932
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
LQD1-Live01
1.45 × 453
ICMarkets-Live22
1.47 × 59
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.

If this is the first time you are subscribing to one of my signals, be sure to write to me in private messages about this. This is necessary in order to make sure that the characteristics of your account: deposit, leverage, copy settings, VPS server, allow you to copy the signal most accurately.

我在金融市场开发自动交易系统方面有10多年的时间。

如果这是您第一次订阅我的信号之一，请务必在私信中写信给我。这是必要的，以确保您的帐户特性：存款、杠杆、复制设置、VPS服务器，允许您最准确地复制信号。



Нет отзывов
2026.01.17 02:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
