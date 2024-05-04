СигналыРазделы
BTC ICMarkets 50 high risk
Qi Kai Fan

BTC ICMarkets 50 high risk

Qi Kai Fan
0 отзывов
Надежность
102 недели
2 / 1.1K USD
прирост с 2024 1 080%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
949
Прибыльных трейдов:
427 (44.99%)
Убыточных трейдов:
522 (55.01%)
Лучший трейд:
56.30 USD
Худший трейд:
-48.40 USD
Общая прибыль:
2 867.27 USD (9 020 966 pips)
Общий убыток:
-2 442.47 USD (6 929 818 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (106.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.53%
Макс. загрузка депозита:
60.08%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
1.72
Длинных трейдов:
531 (55.95%)
Коротких трейдов:
418 (44.05%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
6.71 USD
Средний убыток:
-4.68 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-40.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.74 USD (8)
Прирост в месяц:
6.87%
Годовой прогноз:
83.34%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.27 USD
Максимальная:
247.17 USD (32.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.29% (247.17 USD)
По эквити:
21.99% (20.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 864
XAUUSD 48
GBPUSD 8
EURUSD 7
GBPCAD 7
USDJPY 6
AUDUSD 4
EURSGD 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 346
XAUUSD 100
GBPUSD -10
EURUSD -27
GBPCAD 6
USDJPY 16
AUDUSD -8
EURSGD -1
ETHUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.1M
XAUUSD 10K
GBPUSD -141
EURUSD -313
GBPCAD 339
USDJPY 95
AUDUSD -184
EURSGD -40
ETHUSD 3.2K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.30 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +106.42 USD
Макс. убыток в серии: -40.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 4
CMTrading-Live
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
GMI-Live07
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.32 × 69
ICMarketsSC-Live10
0.44 × 39
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 3
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
BTC breakout scalper system . 

10% risk (max) per order with sl , no Martingale, no Grid.

@2025-11, I ever planned to run portfolio copied from my IC MT5 account, but there is a problem on its MT5 to MT4,as it maybe can not copy well,  so I am back to its original BTC system.


 Pairs ： BTC 


Note: IC markets supports weekend trading on BTC,  if you follow the signal, plz use broker also supports weekend  trading and low spread. And plz set balance not less than 100 usd.

better to use same Broker,  IC sign up link : click me.


Some Rules :

1/ Plz use your free money , which can run the system long time for compound interest.

2/ Need to be very patient.



Нет отзывов
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 04:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 10:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 22:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 00:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.10 14:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.25 04:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.24 20:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 16:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.10 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.07 00:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.04 02:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.03 10:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
