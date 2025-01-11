СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBot1
Adul Tanthuvanit

GoldBot1

Adul Tanthuvanit
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 458%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
118 (57.56%)
Убыточных трейдов:
87 (42.44%)
Лучший трейд:
91.99 USD
Худший трейд:
-41.33 USD
Общая прибыль:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Общий убыток:
-784.01 USD (78 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (254.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
301.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
12.10%
Макс. загрузка депозита:
10.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.65
Длинных трейдов:
174 (84.88%)
Коротких трейдов:
31 (15.12%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
6.90 USD
Средняя прибыль:
18.64 USD
Средний убыток:
-9.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-133.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.52 USD (7)
Прирост в месяц:
18.26%
Годовой прогноз:
221.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.38 USD
Максимальная:
185.07 USD (10.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (133.97 USD)
По эквити:
12.40% (82.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 144K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
GoldBot One EA
Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBot1
30 USD в месяц
458%
0
0
USD
1.4K
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
20%
1:500
Копировать

