- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
205
Прибыльных трейдов:
118 (57.56%)
Убыточных трейдов:
87 (42.44%)
Лучший трейд:
91.99 USD
Худший трейд:
-41.33 USD
Общая прибыль:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Общий убыток:
-784.01 USD (78 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (254.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
301.35 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
12.10%
Макс. загрузка депозита:
10.38%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.65
Длинных трейдов:
174 (84.88%)
Коротких трейдов:
31 (15.12%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
6.90 USD
Средняя прибыль:
18.64 USD
Средний убыток:
-9.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-133.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.52 USD (7)
Прирост в месяц:
18.26%
Годовой прогноз:
221.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.38 USD
Максимальная:
185.07 USD (10.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (133.97 USD)
По эквити:
12.40% (82.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.99 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +254.78 USD
Макс. убыток в серии: -133.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
GoldBot One EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
458%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
USD
20%
1:500