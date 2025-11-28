- Прирост
Всего трейдов:
432
Прибыльных трейдов:
273 (63.19%)
Убыточных трейдов:
159 (36.81%)
Лучший трейд:
121.50 USD
Худший трейд:
-41.21 USD
Общая прибыль:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Общий убыток:
-1 204.31 USD (117 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (320.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.73 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
13.41%
Макс. загрузка депозита:
19.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
290 (67.13%)
Коротких трейдов:
142 (32.87%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
9.49 USD
Средний убыток:
-7.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-199.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.75 USD (18)
Прирост в месяц:
21.68%
Годовой прогноз:
263.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
311.25 USD (28.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.88% (311.25 USD)
По эквити:
23.07% (48.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|390
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|133K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +121.50 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +320.73 USD
Макс. убыток в серии: -199.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
784%
1
5.4K
USD
USD
1.4K
USD
USD
34
100%
432
63%
13%
2.15
3.21
USD
USD
28%
1:500
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.