Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
1 отзыв
Надежность
34 недели
1 / 5.4K USD
прирост с 2025 784%
Fyntura-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
432
Прибыльных трейдов:
273 (63.19%)
Убыточных трейдов:
159 (36.81%)
Лучший трейд:
121.50 USD
Худший трейд:
-41.21 USD
Общая прибыль:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Общий убыток:
-1 204.31 USD (117 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (320.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.73 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
13.41%
Макс. загрузка депозита:
19.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.45
Длинных трейдов:
290 (67.13%)
Коротких трейдов:
142 (32.87%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
9.49 USD
Средний убыток:
-7.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-199.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.75 USD (18)
Прирост в месяц:
21.68%
Годовой прогноз:
263.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
311.25 USD (28.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.88% (311.25 USD)
По эквити:
23.07% (48.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 390
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 133K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.50 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +320.73 USD
Макс. убыток в серии: -199.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

Средняя оценка:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

