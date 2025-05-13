- Прирост
Всего трейдов:
1 994
Прибыльных трейдов:
1 413 (70.86%)
Убыточных трейдов:
581 (29.14%)
Лучший трейд:
88.13 USD
Худший трейд:
-103.79 USD
Общая прибыль:
9 909.47 USD (5 768 227 pips)
Общий убыток:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (153.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
177.33 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
29.97%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.16
Длинных трейдов:
1 621 (81.29%)
Коротких трейдов:
373 (18.71%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
7.01 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-244.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-244.05 USD (6)
Прирост в месяц:
9.12%
Годовой прогноз:
110.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
424.82 USD (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.33% (424.82 USD)
По эквити:
6.70% (76.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1993
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.13 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +153.39 USD
Макс. убыток в серии: -244.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Нет отзывов
