Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 отзывов
Надежность
36 недель
6 / 14K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 290%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 994
Прибыльных трейдов:
1 413 (70.86%)
Убыточных трейдов:
581 (29.14%)
Лучший трейд:
88.13 USD
Худший трейд:
-103.79 USD
Общая прибыль:
9 909.47 USD (5 768 227 pips)
Общий убыток:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (153.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
177.33 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
29.97%
Макс. загрузка депозита:
9.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.16
Длинных трейдов:
1 621 (81.29%)
Коротких трейдов:
373 (18.71%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.89 USD
Средняя прибыль:
7.01 USD
Средний убыток:
-14.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-244.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-244.05 USD (6)
Прирост в месяц:
9.12%
Годовой прогноз:
110.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
424.82 USD (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.33% (424.82 USD)
По эквити:
6.70% (76.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1993
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
AUDCAD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1M
AUDCAD 4
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.13 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +153.39 USD
Макс. убыток в серии: -244.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
Нет отзывов
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 20:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 20:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ACCURATE
30 USD в месяц
290%
6
14K
USD
1K
USD
36
99%
1 994
70%
30%
1.21
0.89
USD
24%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.