Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
271 (88.56%)
Убыточных трейдов:
35 (11.44%)
Лучший трейд:
624.57 USD
Худший трейд:
-269.95 USD
Общая прибыль:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Общий убыток:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (992.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 484.45 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
80.32%
Макс. загрузка депозита:
26.92%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
37.14
Длинных трейдов:
157 (51.31%)
Коротких трейдов:
149 (48.69%)
Профит фактор:
6.12
Мат. ожидание:
32.76 USD
Средняя прибыль:
44.21 USD
Средний убыток:
-55.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-269.95 USD (1)
Прирост в месяц:
6.24%
Годовой прогноз:
75.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.95 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (175.48 USD)
По эквити:
35.25% (263.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
Лучший трейд: +624.57 USD
Худший трейд: -270 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +992.32 USD
Макс. убыток в серии: -41.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3 255%
81
231K
USD
USD
9K
USD
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
USD
35%
1:500
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu