Сигналы / MetaTrader 4 / Theranto v3 Live 2
Hossein Davarynejad

Theranto v3 Live 2

Hossein Davarynejad
6 отзывов
Надежность
66 недель
81 / 231K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 3 255%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
306
Прибыльных трейдов:
271 (88.56%)
Убыточных трейдов:
35 (11.44%)
Лучший трейд:
624.57 USD
Худший трейд:
-269.95 USD
Общая прибыль:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Общий убыток:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (992.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 484.45 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
80.32%
Макс. загрузка депозита:
26.92%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
37.14
Длинных трейдов:
157 (51.31%)
Коротких трейдов:
149 (48.69%)
Профит фактор:
6.12
Мат. ожидание:
32.76 USD
Средняя прибыль:
44.21 USD
Средний убыток:
-55.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-41.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-269.95 USD (1)
Прирост в месяц:
6.24%
Годовой прогноз:
75.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
269.95 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (175.48 USD)
По эквити:
35.25% (263.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.i 303
US30.i 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.i 9.9K
US30.i 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.i 36K
US30.i 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +624.57 USD
Худший трейд: -270 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +992.32 USD
Макс. убыток в серии: -41.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных


  //// THERANTO V3 /////

    AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.

🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3

Средняя оценка:
Krones Krones
195
Krones Krones 2025.11.24 08:36  (изменен 2025.11.24 08:37) 
 

Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.

Ilkay Ozsoy
172
Ilkay Ozsoy 2025.11.21 17:39 
 

AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..

LiverLTC90
41
LiverLTC90 2025.11.17 16:48 
 

I registered with the wrong broker. Please refund my money.

kumawat
2166
kumawat 2025.11.17 06:54 
 

One of the Best singnal

Milan Peter Gyurkovics
150
Milan Peter Gyurkovics 2025.09.11 13:51   

Could be better... with lower drawdown...

Yao Zou
1630
Yao Zou 2025.08.24 14:01 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.12.23 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.12.04 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 14:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Theranto v3 Live 2
30 USD в месяц
3 255%
81
231K
USD
9K
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.