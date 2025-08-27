- Прирост
Всего трейдов:
13 686
Прибыльных трейдов:
6 502 (47.50%)
Убыточных трейдов:
7 184 (52.49%)
Лучший трейд:
1 071.36 USD
Худший трейд:
-440.64 USD
Общая прибыль:
265 888.01 USD (1 532 170 pips)
Общий убыток:
-186 332.72 USD (1 441 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (2 202.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 589.08 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
7.45%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
21.97
Длинных трейдов:
6 802 (49.70%)
Коротких трейдов:
6 884 (50.30%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
5.81 USD
Средняя прибыль:
40.89 USD
Средний убыток:
-25.94 USD
Макс. серия проигрышей:
121 (-382.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 769.77 USD (5)
Прирост в месяц:
9.55%
Годовой прогноз:
115.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 105.28 USD
Максимальная:
3 621.46 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.06% (2 094.24 USD)
По эквити:
1.99% (807.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4684
|XAUUSD
|3947
|GBPUSD
|1876
|USDJPY
|1131
|AUDUSD
|639
|EURJPY
|576
|USDCHF
|483
|EURAUD
|255
|EURCAD
|94
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|13K
|XAUUSD
|55K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|9.8K
|AUDUSD
|-785
|EURJPY
|166
|USDCHF
|-394
|EURAUD
|-658
|EURCAD
|-87
|BTCUSD
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|166K
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|24K
|AUDUSD
|-64K
|EURJPY
|45K
|USDCHF
|-23K
|EURAUD
|-42K
|EURCAD
|-6.3K
|BTCUSD
|15
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 071.36 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 202.81 USD
Макс. убыток в серии: -382.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live08
|1.46 × 39
|
FusionMarkets-Live 2
|1.89 × 38
|
ICTrading-Live29
|2.25 × 4
|
Valutrades-Real-HK
|2.35 × 23
|
Tickmill-Live09
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|2.74 × 69
|
ICMarketsSC-Live04
|2.75 × 4
|
xChief-Demo
|3.33 × 48
|
UltimaMarkets-Live 2
|3.33 × 30
|
DooPrime-Live 4
|3.67 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|4.40 × 5
|
Exness-Real33
|4.78 × 9
|
TitanFX-06
|5.00 × 33
|
RoboForex-ProCent-6
|5.25 × 4
|
Capital.com-Real
|6.00 × 10
|
Axi-US888-Live
|6.25 × 4
|
Darwinex-Live
|6.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live2
|6.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|7.02 × 56
|
Pepperstone-Edge01
|7.33 × 3
|
Exness-Real
|7.50 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|7.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|8.39 × 123
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
1 050%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
314
99%
13 686
47%
7%
1.42
5.81
USD
USD
19%
1:500
يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر
If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.
Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.
is 60% growth Too much woooww?
You would have grown by 5-15% at most.
We can work with you on small accounts.