Wei Chen

TP TRADER

Wei Chen
4 отзыва
Надежность
314 недель
0 / 0 USD
прирост с 2019 1 050%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 686
Прибыльных трейдов:
6 502 (47.50%)
Убыточных трейдов:
7 184 (52.49%)
Лучший трейд:
1 071.36 USD
Худший трейд:
-440.64 USD
Общая прибыль:
265 888.01 USD (1 532 170 pips)
Общий убыток:
-186 332.72 USD (1 441 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (2 202.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 589.08 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
7.45%
Макс. загрузка депозита:
5.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
21.97
Длинных трейдов:
6 802 (49.70%)
Коротких трейдов:
6 884 (50.30%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
5.81 USD
Средняя прибыль:
40.89 USD
Средний убыток:
-25.94 USD
Макс. серия проигрышей:
121 (-382.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 769.77 USD (5)
Прирост в месяц:
9.55%
Годовой прогноз:
115.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 105.28 USD
Максимальная:
3 621.46 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.06% (2 094.24 USD)
По эквити:
1.99% (807.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4684
XAUUSD 3947
GBPUSD 1876
USDJPY 1131
AUDUSD 639
EURJPY 576
USDCHF 483
EURAUD 255
EURCAD 94
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 13K
XAUUSD 55K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 9.8K
AUDUSD -785
EURJPY 166
USDCHF -394
EURAUD -658
EURCAD -87
BTCUSD 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -11K
XAUUSD 166K
GBPUSD 3.8K
USDJPY 24K
AUDUSD -64K
EURJPY 45K
USDCHF -23K
EURAUD -42K
EURCAD -6.3K
BTCUSD 15
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 071.36 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 202.81 USD
Макс. убыток в серии: -382.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.75 × 4
VantageInternational-Live 11
1.25 × 4
Tickmill-Live08
1.46 × 39
FusionMarkets-Live 2
1.89 × 38
ICTrading-Live29
2.25 × 4
Valutrades-Real-HK
2.35 × 23
Tickmill-Live09
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live08
2.74 × 69
ICMarketsSC-Live04
2.75 × 4
xChief-Demo
3.33 × 48
UltimaMarkets-Live 2
3.33 × 30
DooPrime-Live 4
3.67 × 3
RoboForex-ECN-3
4.40 × 5
Exness-Real33
4.78 × 9
TitanFX-06
5.00 × 33
RoboForex-ProCent-6
5.25 × 4
Capital.com-Real
6.00 × 10
Axi-US888-Live
6.25 × 4
Darwinex-Live
6.33 × 6
FPMarketsLLC-Live2
6.75 × 4
Tickmill-Live04
7.02 × 56
Pepperstone-Edge01
7.33 × 3
Exness-Real
7.50 × 4
Pepperstone-Edge12
7.50 × 6
ICMarketsSC-Live25
8.39 × 123
еще 11...
Средняя оценка:
Saleh Alghanem
1425
Saleh Alghanem 2025.08.27 08:54  (изменен 2025.08.27 08:54) 
 

يستخدم وسيط لا يوجد فيه انزلاق في السعر شاهدوا سعر وقف الخسارة والسعر الفعلي لخروجه من الصفقه لايوجد اختلاف ولو نقطه واحد وهذا يدعوا للاستغراب ، مستحيل كل صفقاته متطابقه مع الاوامر المعلقه ولم يكن هناك اي انزلاق ! الخلاصه هو يستخدم وسيط غير موثوق ولهذا تجد انه يربح غالبا ولا اعلم لماذا عارض اشاراته للناس وبهذا السعر

Robert Carmona
384
Robert Carmona 2025.08.19 12:12 
 

If you copy this signal, your account will lose money, while the signal provider makes money due to slippage. My first month the signal provider made over 4% and my account lost 2% and I was with IC Markets, a fast ECN broker, so unfortunately not the best strategy for copy trading.

Ng Siu Kwai
646
Ng Siu Kwai 2025.07.17 03:34 
 

Breakout Stragtegy too short and Signal is profit, but following account lost due to difference brokers quote and slippage.

Sam Loc
123
Sam Loc 2025.06.26 04:28 
 

is 60% growth Too much woooww?

You would have grown by 5-15% at most.

We can work with you on small accounts.

2023.04.22 12:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.41% of days out of 1220 days of the signal's entire lifetime.
