Muhammad Bintang Adenia

PrintingYourWallet

Muhammad Bintang Adenia
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 369%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
558
Прибыльных трейдов:
251 (44.98%)
Убыточных трейдов:
307 (55.02%)
Лучший трейд:
2 982.56 USD
Худший трейд:
-804.60 USD
Общая прибыль:
100 471.08 USD (766 472 pips)
Общий убыток:
-75 463.12 USD (576 061 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (10 179.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 179.07 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
65.58%
Макс. загрузка депозита:
6.58%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.74
Длинных трейдов:
371 (66.49%)
Коротких трейдов:
187 (33.51%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
44.82 USD
Средняя прибыль:
400.28 USD
Средний убыток:
-245.81 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-3 135.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 102.40 USD (11)
Прирост в месяц:
5.12%
Годовой прогноз:
62.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 572.88 USD
Максимальная:
9 121.53 USD (29.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.98% (4 824.33 USD)
По эквити:
3.47% (976.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 548
NQ100.R 4
GBPJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 25K
NQ100.R 70
GBPJPY -162
CADJPY -22
EURJPY -71
AUDJPY 97
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 189K
NQ100.R 2.7K
GBPJPY -2.1K
CADJPY -16
EURJPY -1K
AUDJPY 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 982.56 USD
Худший трейд: -805 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +10 179.07 USD
Макс. убыток в серии: -3 135.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 5
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
еще 277...
Precision Trading: A Long-Term Vision.

This signal is designed for traders who value longevity over short-term spikes. Our approach utilizes a [Sebutkan strategi Anda, contoh: trend-following atau mean-reversion] methodology, rigorously backtested and executed with surgical precision.

We believe that sustained success comes from adapting to the market, not chasing every volatile move.

What We Offer:

  • Systematic Execution: No emotion, just clear, rule-based entries and exits.

  • High-Quality Trades: We prioritize quality over quantity, focusing on high-probability setups.

  • Full Transparency: All key metrics, including Maximum Drawdown and Profit Factor, are available for your analysis.

Join a community of traders who understand that true wealth is built patiently.


Нет отзывов
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 05:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.68% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
