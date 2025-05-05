- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
131 (32.18%)
Убыточных трейдов:
276 (67.81%)
Лучший трейд:
228.75 USD
Худший трейд:
-88.45 USD
Общая прибыль:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Общий убыток:
-2 148.71 USD (4 669 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (293.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 187.04 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.40%
Макс. загрузка депозита:
38.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
252 (61.92%)
Коротких трейдов:
155 (38.08%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
29.82 USD
Средний убыток:
-7.79 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-309.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.44 USD (26)
Прирост в месяц:
47.64%
Годовой прогноз:
578.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
138.87 USD
Максимальная:
411.94 USD (52.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.35% (411.94 USD)
По эквити:
4.47% (43.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|51
|GBPUSD.pro
|47
|USDJPY.pro
|43
|BTCUSD
|42
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-39
|GBPUSD.pro
|372
|USDJPY.pro
|436
|BTCUSD
|264
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-539K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|USDJPY.pro
|15K
|BTCUSD
|2.8M
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.75 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +293.43 USD
Макс. убыток в серии: -309.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
294%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
41
0%
407
32%
98%
1.81
4.32
USD
USD
39%
1:100