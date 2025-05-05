СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Blcx138
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 294%
Axi-US888-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
407
Прибыльных трейдов:
131 (32.18%)
Убыточных трейдов:
276 (67.81%)
Лучший трейд:
228.75 USD
Худший трейд:
-88.45 USD
Общая прибыль:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Общий убыток:
-2 148.71 USD (4 669 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (293.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 187.04 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
98.40%
Макс. загрузка депозита:
38.66%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
252 (61.92%)
Коротких трейдов:
155 (38.08%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
4.32 USD
Средняя прибыль:
29.82 USD
Средний убыток:
-7.79 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-309.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.44 USD (26)
Прирост в месяц:
47.64%
Годовой прогноз:
578.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
138.87 USD
Максимальная:
411.94 USD (52.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.35% (411.94 USD)
По эквити:
4.47% (43.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 51
GBPUSD.pro 47
USDJPY.pro 43
BTCUSD 42
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -39
GBPUSD.pro 372
USDJPY.pro 436
BTCUSD 264
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -539K
GBPUSD.pro 9.8K
USDJPY.pro 15K
BTCUSD 2.8M
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.75 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +293.43 USD
Макс. убыток в серии: -309.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US888-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.