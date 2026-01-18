- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
872
Прибыльных трейдов:
645 (73.96%)
Убыточных трейдов:
227 (26.03%)
Лучший трейд:
183.51 USD
Худший трейд:
-112.43 USD
Общая прибыль:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Общий убыток:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (734.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
734.75 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.11
Длинных трейдов:
679 (77.87%)
Коротких трейдов:
193 (22.13%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
15.92 USD
Средний убыток:
-30.03 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-57.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-444.72 USD (9)
Прирост в месяц:
45.51%
Годовой прогноз:
552.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.65 USD
Максимальная:
676.11 USD (31.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (79.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|838
|EURUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.4K
|EURUSD
|55
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|991
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.51 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +734.75 USD
Макс. убыток в серии: -57.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
