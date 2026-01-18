СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Testing Plus
Ilia Melnik

Testing Plus

Ilia Melnik
0 отзывов
109 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 2 378%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
872
Прибыльных трейдов:
645 (73.96%)
Убыточных трейдов:
227 (26.03%)
Лучший трейд:
183.51 USD
Худший трейд:
-112.43 USD
Общая прибыль:
10 271.32 USD (403 324 pips)
Общий убыток:
-6 816.35 USD (228 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (734.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
734.75 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.11
Длинных трейдов:
679 (77.87%)
Коротких трейдов:
193 (22.13%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
15.92 USD
Средний убыток:
-30.03 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-57.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-444.72 USD (9)
Прирост в месяц:
45.51%
Годовой прогноз:
552.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.65 USD
Максимальная:
676.11 USD (31.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (79.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 838
EURUSD 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.4K
EURUSD 55
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 991
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.51 USD
Худший трейд: -112 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +734.75 USD
Макс. убыток в серии: -57.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
еще 32...
123
Нет отзывов
2026.01.18 00:18
80% of growth achieved within 20 days. This comprises 2.63% of days out of 760 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.18 00:18
A large drawdown may occur on the account again
