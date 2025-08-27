СигналыРазделы
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 911%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 423
Прибыльных трейдов:
780 (54.81%)
Убыточных трейдов:
643 (45.19%)
Лучший трейд:
199.69 USD
Худший трейд:
-303.98 USD
Общая прибыль:
19 662.00 USD (349 729 pips)
Общий убыток:
-16 696.25 USD (268 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (281.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.82%
Макс. загрузка депозита:
100.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
1 092 (76.74%)
Коротких трейдов:
331 (23.26%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
25.21 USD
Средний убыток:
-25.97 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-490.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-490.98 USD (22)
Прирост в месяц:
23.51%
Годовой прогноз:
285.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 210.97 USD (37.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.83% (502.80 USD)
По эквити:
25.18% (401.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRENT 344
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 162
XAUUSD 158
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRENT -185
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 550
XAUUSD 1.2K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRENT -4.7K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.5K
XAUUSD 79K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.69 USD
Худший трейд: -304 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +281.30 USD
Макс. убыток в серии: -490.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Нет отзывов
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.