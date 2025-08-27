- Прирост
Всего трейдов:
1 423
Прибыльных трейдов:
780 (54.81%)
Убыточных трейдов:
643 (45.19%)
Лучший трейд:
199.69 USD
Худший трейд:
-303.98 USD
Общая прибыль:
19 662.00 USD (349 729 pips)
Общий убыток:
-16 696.25 USD (268 334 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (281.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
308.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.82%
Макс. загрузка депозита:
100.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
1 092 (76.74%)
Коротких трейдов:
331 (23.26%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
25.21 USD
Средний убыток:
-25.97 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-490.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-490.98 USD (22)
Прирост в месяц:
23.51%
Годовой прогноз:
285.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 210.97 USD (37.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.83% (502.80 USD)
По эквити:
25.18% (401.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRENT
|344
|.US500Cash
|333
|USDJPY
|175
|USDCAD
|162
|XAUUSD
|158
|XAGUSD
|80
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|44
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|27
|EURCHF
|9
|WTI
|3
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRENT
|-185
|.US500Cash
|925
|USDJPY
|112
|USDCAD
|550
|XAUUSD
|1.2K
|XAGUSD
|422
|AUDUSD
|-325
|NZDUSD
|310
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|-196
|EURCHF
|1
|WTI
|74
|USDCHF
|32
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRENT
|-4.7K
|.US500Cash
|5.5K
|USDJPY
|-4.2K
|USDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|79K
|XAGUSD
|5.8K
|AUDUSD
|-2.7K
|NZDUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|159
|WTI
|210
|USDCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.69 USD
Худший трейд: -304 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +281.30 USD
Макс. убыток в серии: -490.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 11
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 330
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.96 × 102
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
