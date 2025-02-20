СигналыРазделы
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 359%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 218
Прибыльных трейдов:
1 217 (54.86%)
Убыточных трейдов:
1 001 (45.13%)
Лучший трейд:
2 456.60 USD
Худший трейд:
-2 304.80 USD
Общая прибыль:
246 659.90 USD (1 047 481 pips)
Общий убыток:
-192 624.32 USD (2 039 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (4 696.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 181.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
42.57%
Макс. загрузка депозита:
17.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
1 325 (59.74%)
Коротких трейдов:
893 (40.26%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
24.36 USD
Средняя прибыль:
202.68 USD
Средний убыток:
-192.43 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-683.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 353.20 USD (12)
Прирост в месяц:
13.09%
Годовой прогноз:
159.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 452.80 USD
Максимальная:
22 141.20 USD (35.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.03% (22 141.20 USD)
По эквити:
27.75% (4 154.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2166
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 54K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 231K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 456.60 USD
Худший трейд: -2 305 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +4 696.00 USD
Макс. убыток в серии: -683.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
Нет отзывов
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
