Всего трейдов:
2 218
Прибыльных трейдов:
1 217 (54.86%)
Убыточных трейдов:
1 001 (45.13%)
Лучший трейд:
2 456.60 USD
Худший трейд:
-2 304.80 USD
Общая прибыль:
246 659.90 USD (1 047 481 pips)
Общий убыток:
-192 624.32 USD (2 039 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (4 696.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 181.60 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
42.57%
Макс. загрузка депозита:
17.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
1 325 (59.74%)
Коротких трейдов:
893 (40.26%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
24.36 USD
Средняя прибыль:
202.68 USD
Средний убыток:
-192.43 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-683.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 353.20 USD (12)
Прирост в месяц:
13.09%
Годовой прогноз:
159.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 452.80 USD
Максимальная:
22 141.20 USD (35.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.03% (22 141.20 USD)
По эквити:
27.75% (4 154.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2166
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|54K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|231K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 456.60 USD
Худший трейд: -2 305 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +4 696.00 USD
Макс. убыток в серии: -683.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-Real16
|0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
