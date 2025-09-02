- Прирост
Всего трейдов:
772
Прибыльных трейдов:
621 (80.44%)
Убыточных трейдов:
151 (19.56%)
Лучший трейд:
579.04 USD
Худший трейд:
-259.30 USD
Общая прибыль:
13 188.55 USD (3 718 339 pips)
Общий убыток:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (266.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 265.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.80%
Макс. загрузка депозита:
19.30%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
5.72
Длинных трейдов:
380 (49.22%)
Коротких трейдов:
392 (50.78%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
21.24 USD
Средний убыток:
-54.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-166.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-462.29 USD (3)
Прирост в месяц:
13.65%
Годовой прогноз:
165.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
867.26 USD (19.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.64% (414.32 USD)
По эквити:
23.79% (287.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|102
|EURNZD
|95
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|73
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|59
|NZDCAD
|53
|GBPCHF
|51
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|40
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|24
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|16
|JP225
|12
|XAUUSD
|4
|XTIUSD
|2
|STOXX50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|135
|EURNZD
|130
|USDCHF
|136
|NZDJPY
|98
|AUDNZD
|89
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|95
|GBPCHF
|108
|AUDCHF
|146
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|587
|ETHUSD
|1.4K
|GBPUSD
|292
|USDJPY
|-332
|JP225
|49
|XAUUSD
|459
|XTIUSD
|10
|STOXX50
|-115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|1.1K
|EURNZD
|5K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|597
|AUDNZD
|3.8K
|AUDCAD
|3K
|NZDCAD
|3K
|GBPCHF
|913
|AUDCHF
|2.2K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|951K
|ETHUSD
|106K
|GBPUSD
|3.2K
|USDJPY
|-1.4K
|JP225
|342K
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|14
|STOXX50
|-3.3K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +579.04 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +266.77 USD
Макс. убыток в серии: -166.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 892
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 40
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 207
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 549
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.54 × 134
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.08 × 1328
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 2152
|
ICMarketsSC-Live11
|1.60 × 800
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.95 × 43
