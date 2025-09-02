СигналыРазделы
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
33 USD в месяц
прирост с 2025 563%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
772
Прибыльных трейдов:
621 (80.44%)
Убыточных трейдов:
151 (19.56%)
Лучший трейд:
579.04 USD
Худший трейд:
-259.30 USD
Общая прибыль:
13 188.55 USD (3 718 339 pips)
Общий убыток:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (266.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 265.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.80%
Макс. загрузка депозита:
19.30%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
5.72
Длинных трейдов:
380 (49.22%)
Коротких трейдов:
392 (50.78%)
Профит фактор:
1.60
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
21.24 USD
Средний убыток:
-54.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-166.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-462.29 USD (3)
Прирост в месяц:
13.65%
Годовой прогноз:
165.59%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
867.26 USD (19.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.64% (414.32 USD)
По эквити:
23.79% (287.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 102
EURNZD 95
USDCHF 78
NZDJPY 73
AUDNZD 70
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 50
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY 135
EURNZD 130
USDCHF 136
NZDJPY 98
AUDNZD 89
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 146
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 1.1K
EURNZD 5K
USDCHF 1K
NZDJPY 597
AUDNZD 3.8K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.2K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +579.04 USD
Худший трейд: -259 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +266.77 USD
Макс. убыток в серии: -166.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
еще 71...
任何事做到极致就是艺术
Нет отзывов
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.