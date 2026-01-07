- Прирост
Всего трейдов:
578
Прибыльных трейдов:
484 (83.73%)
Убыточных трейдов:
94 (16.26%)
Лучший трейд:
2 200.00 USD
Худший трейд:
-1 581.17 USD
Общая прибыль:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Общий убыток:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (4 393.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 681.23 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
8.48
Длинных трейдов:
327 (56.57%)
Коротких трейдов:
251 (43.43%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
52.70 USD
Средняя прибыль:
158.43 USD
Средний убыток:
-491.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-475.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 119.80 USD (2)
Прирост в месяц:
55.37%
Годовой прогноз:
671.83%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
270.09 USD
Максимальная:
3 591.03 USD (9.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.07% (2 708.90 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +2 200.00 USD
Худший трейд: -1 581 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 393.39 USD
Макс. убыток в серии: -475.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxainGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
